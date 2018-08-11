مصر
السبت 11 أغسطس 2018 15:37

التلفزيون المصري: إحباط محاولة انتحاري استهداف كنيسة قرب القاهرة

كنيسة مصرية - أرشيفية
قال التلفزيون المصري اليوم السبت إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة مهاجم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

ونقل التلفزيون عن مراسل له قوله إن المهاجم فجر نفسه أعلى جسر قريب بعد أن حالت الإجراءات الأمنية دون وصوله إلى الكنيسة. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

وتعرضت عدة كنائس في مصر لهجمات في السنوات الأخيرة وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في محافظة شمال سيناء مسؤوليته عن أغلبها.

المصدر
رويترز
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هجوم
مسطرد
القليوبية
كنيسة العذراء

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