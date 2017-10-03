الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 22:01
التلفزيون العراقي: وفاة الزعيم الكردي جلال الطالباني
قال التلفزيون العراقي إن جلال الطالباني الزعيم الكردي والرئيس السابق للعراق توفي الثلاثاء.
وترك الطالباني منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.
ولد الطالباني عام 1933 قرب أربيل التي أصبحت مقرا لحكومة إقليم كردستان العراق. وكان أول رئيس غير عربي للعراق وانتخب عام 2005 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين.
وهو زعيم مخضرم شارك في مساعي الأكراد لتقرير مصيرهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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