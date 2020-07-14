البحرين
الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:51

"التعذيب سيد الأدلة".. إدانات بعد تثبيت حكم بإعدام شابين بالبحرين (فيديو)

تثبيت الإعدام بحق البحرينيين محمد رمضان وحسين موسى رغم شبهة انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب
تثبيت الإعدام بحق البحرينيين محمد رمضان وحسين موسى رغم شبهة انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب
أيّدت محكمة التمييز البحرينية، الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق شابين أُدينا بقتل شرطي في تفجير عام 2014، في قضية شابتها اتهامات بانتزاع الاعترافات بالتعذيب.

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم مماثل عن محكمة التمييز بحق الشابين، بعدما أعيدت محاكمتهما إثر ظهور تقرير طبي لم يكن متوفرا خلال مجريات المحاكمة الاولى، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه ربما يحمل أدلّة على وجود تعذيب.

وقال بيان صادر عن المحامي العام إن "محكمة التمييز أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطياً والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصّد، من خلال كمين أُعد لهم في عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، بأن محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد من خلال كمين أعد لهم في عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة. وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر المحامي العام بأن المحكوم عليهما في تلك القضية كانا قد عقدا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14/2/2014 قاما وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام رجال الأمن بالتعامل معها من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهما بتفجير العبوة المتفجرة مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة. وكانت التحريات آنذاك قد كشفت عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي في تلك الواقعة حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراج رجال الأمن وقتلهم، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وآخرين ممن شاركوا في الجريمة، وأسندت النيابة العامة إلى المحكم  على المذكورين وعشرة آخرين بارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل باقي أفراد الشرطة من خلال تفجير العبوة بقصد إزهاق أرواحهم، وكذه جرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) وذلك جميعه تنفيذاً وتحقيقاً لغرض إرهابي، فضلاً عن الاشتراك في التجمهر غير المشروع الذي ارتكبت في إطاره تلك الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات والقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر،،،

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وكانت محكمة التمييز أسقطت حكمي إعدام بحقهما في أكتوبر/تشرين الأول 2018، استنادا إلى التقرير الطبي الذي لم يكن متاحا خلال المحاكمة الأولية.

ولم تفصح السلطات عن طبيعة التقرير، لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت أنه "يؤيد مزاعم بالتعذيب".

ورغم ذلك أعادت محكمة الاستئناف في يناير/كانون الثاني 2020 إدانتهما وتأكيد حكم الإعدام الصادر بحقهما، قبل أن تثبته محكمة التمييز للمرة الثانية.

وكانت هيومن رايتس ووتش قالت الاسبوع الماضي إنه حُكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام "رغم إفادة الرجلين بقيام قوات الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف".

وتقول السلطات إنّ الرجلين خطّطا مع آخرين لقتل رجال أمن في منطقة الدير (5 كلم شمال المنامة) في 14 فبراير/ شباط 2014 "لغرض إرهابي"، حيث قام هؤلاء، كما تزعم السلطات، بمهاجمة قوات الأمن "بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنّ المحكوم عليهما بالإعدام قاما "بدور قيادي في تلك الواقعة حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراج رجال الأمن وقتلهم".

إدانات محلية ودولية

دان "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن في بيان الحكم بالإعدام على محمد رمضان وحسين موسى، بينما أكد الناشط سيد أحمد الوداعي في تغريدة عبر تويتر أن "حكم الاعدام أصبح نهائيا وفي انتظار تصديق الملك".

وكتبت زينب محمد زوجة محمد رمضان على تويتر أنها مُنعت من حضور جلسة النطق بالحكم الاثنين، إبان إعلان الحكم، على الرغم من تعريفها بنفسها أنها زوجة المعتقل. 

وأضافت "معرفة أنّ زوجي يمكن أن يُعدم بإطلاق نار في أية لحظة من دون سابق انذار أمر لا يحتمل". ورمضان أب لثلاثة أطفال.

ووجه مغرّدون أصابع الاتهام إلى القضاء البحريني بالتماهي مع السلطة وتجاهل وقائع التعذيب المثبتة لوحدة التحقيق الخاصة، التي ثبت لديها بتقرير طبي تعرض الشابين للتعذيب، بحسب أسباب قبول نقض الحكم في 2018.

وطالب البعض بتصعيد الأحكام إلى الدوائر الدولية لوقفها، في حين تداول آخرون كلمات لأهالي المعتقلين و هم يناشدون السلطات بالعفو عن ذويهم والإفراج عنهم.

 وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن أملها في أن تكون الإجراءات القضائية "تجري بشفافية ووفقاً لضمانات المحاكمة العادلة".

وقال مسؤول في الوزارة "ما زلنا قلقين بسبب التقارير التي تفيد بأنّ رمضان وموسى تراجعا عن اعترافاتهما الأولية وأنّ سبب تراجعهما هو أنّ اعترافاتهما تلك انتُزعت من طريق التعذيب".

 هذا و اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أنّ القضاء البحريني "قرّر أن يتجاهل بشكل صارخ أدلة المحكمة على التعذيب، رغم الانتهاكات المتكررة لحقهما في محاكمة عادلة".

وتابعت "بدلاً من إدانة ضحايا هذه المحاكمة التي بها عيوب لا يمكن إصلاحها، يجب عليها (السلطات) محاسبة المسؤولين عن تعذيبهما وضمان حصول المتهمين على تعويضات".

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي " للمطالبة بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، لاحقت السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث اخبار كاذبة".

 والبحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في يناير/ كانون الثاني 2017.

ويذكر أن البحرين تتهم إيران بدعم المعارضين لها وبالسعي إلى التسبب في اضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
خدمة سند
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