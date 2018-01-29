الإمارات
الاثنين 29 يناير 2018 21:28

التضخم في الإمارات يرتفع 2.7 بالمائة في ديسمبر الماضي

العاصمة الإماراتية أبو ظبي
العاصمة الإماراتية أبو ظبي
غيتي
أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات العربية المتحدة، ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول الماضي على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية أن الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أسعار التبغ وخدمات النقل.

وبحسب البيانات، قفز الرقم القياسي العام للتبغ 70.24 بالمائة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

فيما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل 14.3 بالمائة من إنفاق المستهلكين، بنسبة 3.23 بالمائة.

في المقابل، تراجعت تكلفة الإسكان والمرافق، التي تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين، على أساس سنوي، بنسبة 0.32 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.69 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعكس معدل التضخم، وهو الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

المصدر
الأناصول
كلمات مفتاحية
الإمارات
التضخم
ارتفاع

اقرأ أيضا

Thumbnail
اكتشاف حفرية ديناصور بحجم حافلة في صحراء مصر الغربية
Thumbnail
شاهد: ترمب الذئب في مزرعة في كوسوفو

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم