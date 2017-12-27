الإمارات
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 18:54

التضخم في الإمارات يرتفع 1.7 بالمائة خلال نوفمبر

إمارة دبي الإماراتية
رويترز
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات ارتفع بنسبة 1.73 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.

وذكرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، أن معدل التضخم السنوي زاد في الشهر الماضي، مسجلاً 108.6 نقاط مقابل 106.7 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويعود الارتفاع بشكل رئيس، إلى زيادة أسعار النقل والأغذية وتكلفة الإسكان، حسب بيانات الهيئة.

ووفق البيانات، زادت تكاليف النقل (تشكل 14.6 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.7 بالمائة بعد رفع سعر البنزين المحلي.

كما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية (14.3 بالمائة من إنفاق المستهلكين) 1.9 بالمائة، وارتفعت تكلفة الإسكان والمرافق (34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 0.4 بالمائة.

وقفزت أسعار التبغ (تشكل 3 بالمائة من إنفاق المستهلكين) على أساس سنوي، بنسبة 70.1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تطبيق الضريبة الإنتقائية.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة انتقائية في تاريخها على سلع ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة، بنسبة 100 بالمائة على كل من التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمائة على المشروبات الغازية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تضخم
ارتفاع
الإمارات

اقرأ أيضا

Thumbnail
"هيومن ووتش": أيزيديون قتلوا 52 سنيا بالعراق بينهم نساء وأطفال
Thumbnail
حُكم عسكري بإعدام 10 مصريين بينهم امرأة في قضية "بيت المقدس3"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم