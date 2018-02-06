تونس
الثلاثاء 6 فبراير 2018 19:07

التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى أعلى مستوى في 20 عاما

تونس شهدت احتجاجات مطلع العام ضد ارتفاع الأسعار وإجراءات التقشف
رويترز
قال مكتب الإحصاء في تونس (الثلاثاء) إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع من 6.4% في ديسمبر كانون الأول إلى 6.9% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى في 20 عاما.

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير/كانون الثاني في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية.

وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 5.00% في مايو/أيار الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية (الدينار) التي سجلت انخفاضا غير مسبوق مقابل اليورو والدولار الأمريكي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مالية قولها إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في الشهرين المقبلين لكبح التضخم.

المصدر
رويترز
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اقتصاد
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