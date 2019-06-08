التسليم خلال شهرين.. مهلة أمريكية لتركيا للعدول عن إس-400

صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية رويترز

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها تعطي تركيا مهلة حتى نهاية شهر يوليو/ تموز للعدول عن شراء صفقة الصواريخ الروسية من نوع إس-400.

المهلة الأمريكية جاءت بعد إعلان رئيس مجلس إدارة مجمع روستيك الصناعي العسكري الروسي، الجمعة، أن تسليم الصواريخ لتركيا سيبدأ "في غضون شهرين". إنذار مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، ألين لورد، قالت إنه في حال لم تتخل تركيا بحلول الحادي والثلاثين من يوليو/تموز عن شراء نظام إس-400، فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.

المسؤولة الأمريكية بررت هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت جنودا إلى روسيا للتدرب على استخدام صواريخ إس-400. لا تراجع يأتي هذا الموقف الأمريكي بعد ثلاثة أيام من تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد فيها عدم التراجع عن الحصول على منظومة الصواريخ الروسية، مشيرا الى أن تركيا لن تفكر في شراء نظام باتريوت الأمريكي المضاد للصواريخ، ما لم تكن شروط العقد منافسة لتلك الواردة في عقد صواريخ إس-400 مع روسيا.

أردوغان قال يومها "إلا أننا مع الأسف لم نتلق اقتراحات إيجابية من الطرف الأمريكي بشأن الباتريوت".

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان قال إنه وجه رسالة إلى نظيره التركي خلوصي أكار لإعلامه بقراراته. وأوضح في تصريح صحفي أن العرض الأمريكي بشأن الباتريوت "مغر جدا".

طائرة إف-35 التي تعاقدت عليها تركيا التسليم خلال شهرين رئيس مجلس إدارة مجمع روستيك الصناعي العسكري الروسي، سيرغي تشيميزوف، قال، الجمعة، إن تسليم نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي من نوع إس-400 لتركيا سيبدأ "في غضون شهرين".

تشيميزوف أوضح في مقابلة مع قناة إن تي في، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، "كل شيء يسير بشكل منظم، أعتقد أننا سنبدأ في غضون شهرين التسليم".

تشيميزوف أضاف "تم دفع المبلغ المسبق وتسجيل القرض وصنع المعدات. وعلاوة على ذلك أنهينا عمليات تدريب" العسكريين الأتراك الذين سيستخدمون هذا النظام الصاروخي للدفاع الجوي. توتر شكلت رغبة تركيا في شراء نظام إس-400 الروسي مصدر توتر بين أنقرة وواشنطن حليفتها في الحلف الأطلسي.

يخشى الجيش الأمريكي أن يتمكن النظام الروسي من الاطلاع على الأسرار التكنولوجية لطائراته العسكرية الأحدث إف-35 التي تعاقدت أنقرة على شراء عدد كبير منها.

مسؤولان أمريكيان قالا لـ"رويترز"، الخميس، إن واشنطن قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات إف-35، مشيرين إلى أن الباب مفتوحا أمام العدول عن القرار ربما إذا عدلت تركيا عن خططها.

المسؤولان أضافا أن القرار لا ينطبق حتى الآن إلا على الدفعات المقبلة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة التركية التي تأتي عادة إلى الولايات المتحدة.

يتدرب أربعة طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك. وهناك طياران تركيان إضافيان في القاعدة يقومان بالتدريس. وبخلاف هؤلاء العسكريين الأتراك الستة، قال الجيش الأمريكي إن هناك 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات موجودون في القاعدة ويتلقون التدريب.