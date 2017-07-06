كرة اليد
الخميس 6 يوليو 2017 22:01

الترجي يشارك في كأس العالم للأندية لليد في قطر بعد اعتذار الأهلي المصري

أعلن نادي الترجي التونسي (الخميس) مشاركته في كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها قطر الشهر المقبل بعد اعتذار النادي الأهلي المصري.

وقال الترجي في بيان على موقعه على الإنترنت إنه تلقى الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي للمشاركة في البطولة بعد اعتذار الأهلي.

واعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة التي تستضيفها قطر بعد انضمام مصر إلى عدد من الدول الخليجية التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 من يونيو/حزيران الجاري، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.

وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منافسه المحلي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي التي أقيمت بمدينة أغادير المغربية في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الترجي التونسي
الأهلي المصري
كرة اليد
كأس العالم للأندية
حصار قطر

اقرأ أيضا

Thumbnail
حبس ناشط مصري بحركة "6 أبريل" بعد تغريدات ضد الحكومة
Thumbnail
البرلمان الأوربي يدعو لتعليق محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب