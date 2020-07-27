"التحرير تُقمع".. قتلى وسط بغداد خلال احتجاجات على تردي الخدمات
وقُتل متظاهران وأصيب عشرات خلال احتجاجات ليلية شملت بغداد ومناطق بجنوب العراق تنديدا بانقطاع الكهرباء، في ظل طقس شديد الحرارة، في حين هزت انفجارات قاعدة عسكرية جنوبي العاصمة العراقية.
شاهد عيان يروي تفاصيل أحداث ليلة 26 تموز 2020 في ساحة التحرير وسط بغداد.Posted by حسن رجب on Monday, 27 July 2020
واستهجن عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الأسلوب الحكومي المتشابه في جميع الحكومات السابقة والحالية من خلال قمع وقتل المحتجين السلميين بالرصاص الحي مطالبين بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة قوات الأمن المتسببة بمقتل المتظاهرين لتجنب تكرار المشهد.
ونشر عراقيون عبر حساباتهم مقاطع فيديو لقتلى الأمن وأحداث الليلة الماضية فيما روى محتجون تفاصيل الأحداث معبرين عن استغرابهم من القمع المفرط لتصعيد سلمي معتاد.
اقتحام ساحة التحرير 😱Posted by العراقي علاء العاشور on Sunday, 26 July 2020
وسقط متظاهران الليلة الماضية، كما أصيب آخرون بجروح خطيرة إثر استخدام الأمن العراقي القوة والغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا قطع طرق مؤدية إلى ساحة التحرير .
وفي ساحة التحرير، ردد المتظاهرون هتافات تندد بتردي الخدمات، وطالبوا بإحالة الفاسدين إلى القضاء، كما طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة خلال فصل الصيف خاصة.
شباب ساحات التحرير مواطنون سلميون ،استمرار استهدافهم بالرصاص الحي له انعكاسه السلبي على كامل المشهد العراقي ..دماء الشهداء السابقين من المتظاهرين ومن الاجهزة الأمنية ما زالت ندية فلمصلحة من يعاد السيناريو القاتم ؟!!#التحرير_تقمع— Saleem Algburi (@AljubouriorgIQ) July 27, 2020
وكانت مظاهرات خرجت الليلة الماضية في ساحة التحرير ببغداد وفي محافظات النجف وكربلاء والناصرية والديوانية وواسط؛ احتجاجا على انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، في وقت تجاوزت فيه الحرارة 50 درجة.
وقال متظاهرون إنهم مستمرون في مظاهراتهم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.
كنا نأمل بالكشف عن قتلة #المتظاهرين السلميين وحماتهم، ومحاكمتهم محاكمة علنية، ففوجئنا بقوات القمع وهي تسيل دماءهم من جديد وكأنها تريد اعادة ذات المشاهد السابقة .— Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 27, 2020
على الحكومة ردع تلك القوات وحماية المتظاهرين السلميين والكشف عن اولئك القتلة كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة الالمانية .
السكوت عن قمع #المتظاهرين في #ساحة_التحرير وعدم محاسبة قتلة المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة يمثل وصمة عار بجبين العملية السياسية التي اصبحت تتاجر بدمائهم وصوتهم، والماضي القريب يشهد بان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) July 27, 2020
الرحمة لشهداء #العراق والشفاء العاجل للجرحى.#التحرير_تقمع pic.twitter.com/VoF2K1rDWO
ارهابيون ، بعثيون ، ساحات الذل والمهانة ، الجوكر وعملاء السفارات ، الميليشيات ... كلها ادعاءات تعبر عن العجز في معالجة الاخطاء السياسية وتبرير لاستخدام الحل العسكري القاتل .. لقد اصبح سياق عمل يطال الجميع ويقوض امكانيات الاصلاح— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) July 27, 2020