العراق
الاثنين 27 يوليو 2020 16:22

"التحرير تُقمع".. قتلى وسط بغداد خلال احتجاجات على تردي الخدمات

متظاهرون في ساحة التحرير
رويترز
تصدر وسم #التحرير_تقمع مواقع التواصل الاجتماعي في العراق اليوم الإثنين بعد مقتل متظاهرين وإصابة العشرات خلال قمع قوات الأمن لمحتجين بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد مساء أمس الأحد

وقُتل متظاهران وأصيب عشرات خلال احتجاجات ليلية شملت بغداد ومناطق بجنوب العراق تنديدا بانقطاع الكهرباء، في ظل طقس شديد الحرارة، في حين هزت انفجارات قاعدة عسكرية جنوبي العاصمة العراقية.

شاهد عيان يروي تفاصيل أحداث ليلة 26 تموز 2020 في ساحة التحرير وسط بغداد.

Posted by ‎حسن رجب‎ on Monday, 27 July 2020

واستهجن عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الأسلوب الحكومي المتشابه في جميع الحكومات السابقة والحالية من خلال قمع وقتل المحتجين السلميين بالرصاص الحي مطالبين بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة قوات الأمن المتسببة بمقتل المتظاهرين لتجنب تكرار المشهد.

ونشر عراقيون عبر حساباتهم مقاطع فيديو لقتلى الأمن وأحداث الليلة الماضية فيما روى محتجون تفاصيل الأحداث معبرين عن استغرابهم من القمع المفرط لتصعيد سلمي معتاد.

اقتحام ساحة التحرير 😱

Posted by ‎العراقي علاء العاشور‎ on Sunday, 26 July 2020

وسقط متظاهران الليلة الماضية، كما أصيب آخرون بجروح خطيرة إثر استخدام الأمن العراقي القوة والغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا قطع طرق مؤدية إلى ساحة التحرير .

وفي ساحة التحرير، ردد المتظاهرون هتافات تندد بتردي الخدمات، وطالبوا بإحالة الفاسدين إلى القضاء، كما طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة خلال فصل الصيف خاصة.

وكانت مظاهرات خرجت الليلة الماضية في ساحة التحرير ببغداد وفي محافظات النجف وكربلاء والناصرية والديوانية وواسط؛ احتجاجا على انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، في وقت تجاوزت فيه الحرارة 50 درجة.

وقال متظاهرون إنهم مستمرون في مظاهراتهم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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