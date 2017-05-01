التحالف يقر بقتل 352 مدنيا جراء ضرباته في سوريا والعراق
وقالت قوة المهام المشتركة في تقييمها الشهري للقتلى المدنيين لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم إنها لا تزال تعكف على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين.
وأضافت أن 45 مدنيا قتلوا في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2016 ومارس آذار 2017. وذكرت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس آب 2014 إلى الآن ولم يتم الإعلان عنهم من قبل. وشمل التقرير 26 قتيلا في ثلاث ضربات منفصلة في مارس آذار.
والأرقام الرسمية للجيش أقل كثيرا عن أرقام أوردتها جماعات أخرى. وقالت جماعة المراقبة (ايرورز) إن ما يربو على 3 آلاف مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.
وشملت الأرقام التي صدرت يوم الأحد 14 مدنيا قتلوا في مارس آذار في ضربة أدت إلى انفجار ثانوي فضلا عن عشرة مدنيين قتلوا في ضربة على أحد مقرات تنظيم الدولة في الشهر ذاته.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين... ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين من هذه الضربات".