اليمن
الجمعة 5 يناير 2018 14:11

التحالف يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

الحوثيون أطلقوا صاروخا أوائل نوفمبر استهدف مطار الملك خالد في الرياض
أرشيف
أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي على موقع عسكري في السعودية.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، إن "القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) أعلنت إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي قصير المدى على هدف عسكري في السعودية".

ولم توضح القناة الموقع المستهدف، ولا تفاصيل أخرى عن الحادثة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من رصد عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية، وإنها اعترضت الصاروخ الذي أطلق باتجاه مدينة نجران ودمرته، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد المالكي، أن الصاروخ كان متجها إلى مدينة نجران وتم "إطلاقه بطريقة متعمده ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان" حسب قوله، مؤكدا عدم حدوث خسائر في الأرواح. 

ويعلن الحوثيون بين الحين والآخر استهداف مواقع عسكرية ومدنية داخل الأراضي السعودية، منها استهداف مطار الملك خالد في الرياض أوائل نوفمبر الماضي، فيما كان آخرها الصاروخ الذي زعموا أنه استهدف قصر الحكم بالرياض الشهر الماضي، فيما أعلن التحالف اعتراضه.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الحوثيون
السعودية
التحالف العربي
صاروخ باليستي

اقرأ أيضا

Thumbnail
  السودان والنفوذ التركي في البحر الاحمر
Thumbnail
شاهد: ليبية تتحدى الإعاقة بالرسم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم