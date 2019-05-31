الجمعة 31 مايو 2019 13:22
التحالف الدولي يقر بمقتل 1300 مدني "بالخطأ" في سوريا والعراق
أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن الجمعة بمقتل أكثر من 1300 مدني "من دون قصد" في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.
التفاصيل
- التحالف الدولي في بيان قال إنه شن 34502 غارة بين أغسطس/آب 2014 ونهاية أبريل/نيسان 2019.
- البيان: خلال هذه الفترة واستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقدماً، ومن المرجح، أن ما لا يقل عن 1302 مدنيا قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف.
- البيان: لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.
- أشار التحالف الدولي في بيانه إلى سبعة تقارير وصفها بـ"غير الموثوقة" حول مقتل مدنيين في غارات شنها على بلدة الباغوز بين 11 و24 مارس/آذار الماضي.
خلفيات
- تقدر منظمات حقوقية أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقر به.
- تقارير للمعارضة السورية أشارت إلى مقتل أكثر من 3800 مدني بينهم نحو ألف طفل في غارات للتحالف الدولي في سوريا فقط.
- يؤكد التحالف الدولي من جهته أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.
- بدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق ثم سوريا في صيف 2014.
- في العراق، قدم التحالف الدولي الدعم الجوي للقوات الحكومية، فيما دعم في الدولة المجاورة قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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