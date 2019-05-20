الاثنين 20 مايو 2019 12:36
التايمز البريطانية: فقراء القاهرة يفطرون على بقايا الطعام
نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا جاء فيه أن الفقراء في العاصمة المصرية يضطرون لشراء بقايا الطعام ليفطرون عليها في رمضان.
أبرز ما جاء في التقرير:
- تباع بقايا رقائق البطاطس وعظام الدجاج والجبن المتعفن إلى الفقراء في القاهرة في سوق "كرداسة".
- يقدم التجار في سوق كرداسة أي شيء تمكنوا من جمعه من المطاعم والفنادق والمصانع.
- الأطعمة المباعة بعضها صلاحيته منتهية منذ ستة أشهر.
- شراء "دجاجة كاملة" قرار صعب لمعظم موظفي الحكومة الذين يكون معدل رواتبهم نحو ألفي جنيه (117 دولار).
- في المقابل ازدهرت تجارة بقايا الدجاج مثل الأرجل والأجنحة والحديث عن قدرة الموظف الشراء منها مرة واحدة أسبوعيًا بنحو دولار واحد ليطعم أولاده.
- معدلات الفقر والبطالة في مصر ارتفعت بصورة كبيرة منذ أن وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قرضًا مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، بهدف خفض الإنفاق وسد عجز الموازنة.
- برنامج الإصلاح الذي أعقب توقيع القرض والذي شمل خفض الدعم للمحروقات وتعويم الجنيه المصري وفرض ضرائب جديدة، تسبب في إضعاف العمل وارتفاع التضخم بأرقام عشرية.
- تشمل محاولات السيسي لتنشيط الاقتصاد المصري مشاريع مثل العاصمة الجديدة وقناة السويس الثانية.
- الاستثمار في البنى التحتية يخلق وظائف ويعزز النمو إلا أن كثيرين يتساءلون عمّا إذا كانت مصر قادرة على تحمل تكاليف المشروعات فيما يكافح المواطنون وبأعداد كبيرة لتلبية احتياجاتهم.
- لم تتماشى الأجور مع التضخم في ظل تعداد سكني يبلغ نحو 100 مليون نسمة 60 منهم بالفعل يعيشون تحت خط الفقر أو معرضون له، وفق تقارير للبنك الدولي.
المصدر
الجزيرة مباشر
التايمز البريطانية
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