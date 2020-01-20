البيت الإبراهيمي.. داعية إماراتي يشرعن لمجمع أديان في أبوظبي
وحاول يوسف إضفاء شرعية للبناء الجديد بتغريداته قائلًا "البيت الإبراهيمي بيتٌ مكون من ثلاثة أقسام يجمع الإخوة من صلب آدم، ويحوي على معبد لليهود وكنيسة للمسيحيين ومسجد للمسلمين".
وتابع "أبوظبي تُجسد التعايش و التسامح في الإمارات؛ أبوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل الظلام ومن ومعهم".
وأردف" أبو ظبي مقبرة لأفكار الظلاميين والمتطرفين من جميع الملل. البيت الإبراهيمي هو صوت الله الذي يعلو لكل الأديان في سماء أبو ظبي". واختتم "رسالة البيت الإبراهيمي أن اللــه للجميع ولو اختلفت الطرق".
#البيت_الابراهيمي بيتٌ مكون من ثلاثة أقسام يجمع الإخوة من صلب آدم، ويحوي على معبد لليهود وكنسية المسيحين و مسجد للمسلمين، #ابوظبي تُجسد #التعايش و #التسامح في #الامارات #ابوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل #الظلام ومن ومعهم pic.twitter.com/9yPTXDZzx7— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 19, 2020
#ابوظبي قبلة التسامح و التعايش .. #ابوظبي مقبرة لأفكار #الظلاميين و #المتطرفين من جميع الملل.#البيت_الابراهيمي هو صوت الله الذي يعلو لكل الأديان في سماء #ابوظبي pic.twitter.com/YRTI6gGwOF— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 19, 2020
رسالة #البيت_الابراهيمي أن اللــه للجميع ولو اختلفت الطرق— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 19, 2020
وتفاعل رواد تويتر من مختلف الجنسيات مع وسم (#البيت_الابراهيمي) الذي أعلن عن إنشائه في أبو ظبي في سبتمبر/أيلول الماضي على أن يبدأ البناء في الشهر الجاري ولمدة ثلاثة سنوات.
وهذا مكان يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث "اليهودية - المسيحية - الإسلام" وسيجمع كنيسة، ومسجدا، وكنيسا تحت سقف صرح واحد.
ومن المقرر تشييد الصرح الديني الجديد في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وسيضم بيت "العائلة الإبراهيمية" 3 مبانٍ منفصلة يُخصص كل واحدة منها على حدة لديانة، وحديقة رئيسية خاصة للمجمع، إضافةً إلى مبنى رابع يعمل كمتحف ثقافي يجتمع فيه الأشخاص بمختلف انتماءاتهم.
#البيت_الابراهيمي— فلاح الديحاني (@qtraaat) January 19, 2020
﴿يا أهل الكتاب لمَ تُحاجون في إبراهيم وما أُنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون﴾؟
The Abrahamic Family House is part of a global mission to progress a culture of mutual respect and dialogue across all backgrounds, beliefs and nationalities. The core team will be @AdjayeAssoc @burohappold @PascallWatson @cracknelldesign @Plan_A_C @AECOM @maynarddesign@dadjaye pic.twitter.com/fzZP42wxlI— Adjaye Associates (@AdjayeAssoc) September 26, 2019
Adjaye Associates announced as winner for landmark project, The Abrahamic Family House on Saadiyat Island in Abu Dhabi. The Abrahamic Family House is a collection of three religious spaces, a mosque, a synagogue and a church, which sit upon a secular visitor pavilion. @dadjaye pic.twitter.com/FAbaL128ea— Adjaye Associates (@AdjayeAssoc) September 21, 2019
🙄، طيب هو في #البيت_الابراهيمي متأمل يستوي البابا او الماما او الشيخ او المفكر او الحاخام ؟!— هيفاء خليفة السويدي (@ALSUWAIDI1919) January 19, 2020
ترى التغريدة فيها طلب مبطن😏 ولا الذيب مايهرول عبث !!
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين— محمد القيسي (@Mohammedwqw) January 19, 2020
وقال تعالى مَاكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ#البيت_الابراهيمي pic.twitter.com/vqVclnfSDp
لا والله ليس البيت الإبراهيمي— أمينة شويطر (@ameenashowaite1) January 19, 2020
قسمين من المبنى يصرخون بان الله ثالث ثلاثة ومن يقول عيسى هو الرب،
وقسما فقط يصدح بالحق لا إله الا الله
كذبتم وخاب مسعاكم
ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى
حتى في بلاد الكفر ما صارت
كذب من سماه البيت الابراهيمي— عبد اللطيف ميلودي (@tifa802) January 19, 2020
و رب العزة يقول ما كان ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما
تسمية #البيت_الابراهيمي الذي يضم اليهود والنصارى خطأ فادح فابراهيم عليه السلام بريء منهم قال الله:— التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة (@altawhidalsana) January 19, 2020
{ما كان إبراهِيمُ يهودِيًّا ولا نصرَانِيًّا..}
وهؤلاء مشركين معاندين لا يجوز اقرارهم على باطلهم
نرجوا من الامارات التنبه لهذا
اما بالنسبة للزنديق وسيم فسيغير رأيه
اذا غيرته الدولة pic.twitter.com/76tzXMJr6x
⛔️ تنبيه هام ⛔️— صحيفة الرؤية السلفية (@rslfi) January 19, 2020
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هذا الكلام هو كفر بالله بإجماع المسلمين
ومعناه أن كل الأديان صحيحة، تعبد الله بالإسلام باليهودية بالنصرانية ،فأنت تعبد الله ، كله سواء .
ليست هذه هي المصيبة، المصيبة أن يمرر هذا الكلام دون أن يرد أهل العلم عليه ويبينوا للناس أنه كُفر https://t.co/ptoEC83CWn pic.twitter.com/1NR2ajdzP8