الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 19:30

"البيت الأبيض ينتخب والعربي ينتحب".. تفاعل عربي واسع مع الانتخابات الأمريكية

نشر عديد من النشطاء العرب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحليلاتهم وما تبادر إلى أذهانهم حول الانتخابات الأمريكية التي يتابعونها باهتمام شديد.

وتباينت الآراء بشأن من سيحظى بالفوز وما يترتب على فوز الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الجمهوري دونالد ترمب أو منافسه الديمقراطي جو بادين، وتأثير فوز أحدهما على الأمة العربية.

وقالت المعارضة السعودية علياء أبو تايه الحويطي إن "البيت الأبيض ينتخب، والبيت العربي ينتحب!".

وقال الكاتب الموريتاني محمد المختار الشنقيطي: "حين يتسمَّر الناس أمام التلفزيون في العالم العربي لمتابعة نتائج الانتخابات في السعودية ومصر والجزائر، بدلا من متابعة الانتخابات الأمريكية، فسيكون العرب قد استأنفوا حضارتهم من جديد، ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابه".

وغرّد حساب سياسي الخليج: "مؤلم هو ضعف وحال الأمة.. ننتظر من يصل لرئاسة البيت الأبيض.. لنعرف ما هو مصيرنا السياسي".

من جهتها رأت الصحافية هديل الصديق أن هناك "3 مجموعات الآن بحالة تأهب؛ مؤيدو ترمب كإسرائيل، السعودية والإمارات، ودول محايدة كالأردن وقطر حافظتا على (مسافة أمان) من سياسة ترمب وعلى علاقة جيدة مع إدارته ولم تصطف معه كليًّا، ودول ضد ترمب كفلسطين وإيران تنتظر بفارغ الصبر لحظة خروجه من البيت الأبيض".

وتحتدم المنافسة بين ترمب وبايدن للوصول إلى البيت الأبيض، وأعلنت حملة بايدن أنها ستحصل على أكثر من 270 صوتًا قبل نهاية اليوم.

وقال آخرون إن فوز ترمب أو بايدن لن يغيِّر من الأمر شيئًا، وذهب بعضهم إلى أن النتيجة معدة سلفًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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