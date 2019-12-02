الاثنين 2 ديسمبر 2019 13:39
البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسة مساءلة ترمب بالكونغرس
أعلن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، أن البيت الأبيض لن يشارك في جلسات الاستماع في الكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس بهدف عزله.
ومن المقرر أن تبدأ الأربعاء للنظر في تمرير لائحة الاتهام ضد ترمب.
التفاصيل
- قال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد".
- أضاف سيبولوني "أيضًا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية". وتابع: "بالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء".
"خيانة عظمى أو رشوة"
- اللجنة القضائية في مجلس النواب ستبدأ اجتماعاتها، الأربعاء، للتقرير فيما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية المتمثلة في "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".
- من المتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وإعاقة العدالة.
- لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب تفاصيل إضافية من نادلر حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي اللجنة القضائية إجابة بحلول يوم الجمعة المقبل.
خلفيات
- ينظر محققو الكونغرس فيما إذا كان ترمب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020.
- كما يبحثون نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
- نفى ترمب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق المساءلة بأنه صوري.
- من المقرر أن تصدر ثلاث لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب تقريرا رسميا بالأدلة هذا الأسبوع بعد أن يعود المشرعون للكونغرس يوم الثلاثاء من عطلة عيد الشكر.
- يقول الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس إن هذا التحقيق كان متعجلا وغير منصف لترمب لعدم سماحه للبيت الأبيض بأن يكون له تمثيل قانوني أو أن يدعو شهودا خلال أسابيع من الشهادات في جلسات مغلقة وجلسات علنية أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب.
- إذا قرر مجلس النواب مساءلة ترمب سيجري مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون محاكمة لتحديد ما إذا كان يجب إعفاء ترمب من منصبه. ولم يبد الجمهوريون في مجلس الشيوخ استعدادا يذكر لإعفاء ترمب من منصبه.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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