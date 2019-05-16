البيت الأبيض يرفض التعاون مع الكونغرس بشأن "التدخل الروسي"

جيري نادلر, رئيس لجنة العدل في مجلس النواب الأمريكي رويترز

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، رفضه التعاون مع لجنة في مجلس النواب بشأن التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات 2016، متهمًا الديموقراطيين بالسعي لإجراء "محاكمة صورية" للرئيس دونالد ترمب.

رفض رئاسي: محامي البيت الأبيض بات سيبولون، بعث برسالة إلى جيري نادلر رئيس لجنة العدل في مجلس النواب، يعلن فيها رفض الرئاسة طلب اللجنة تزويدها وثائق وإفادات تتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

المحامي قال في رسالته إنه لا يحق للجنة "مضايقة خصومها السياسيين" أو أن "تقوم بدون إذن بـ(إعادة إجراء)" التحقيق الذي أنجزه الآن المدعي الخاص روبرت مولر.

من جهته قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن مطالب نادلر "ليست سوى مضايقة للرئيس" و"نوع من محاكمة صورية".

المسؤول: بالنسبة إلى البيت الأبيض فإن معظم طلبات اللجنة تغطي عمل المدعي الخاص.

نادلر كان قد اتهم ترمب بأنه "يريد أن يتوج نفسه ملكًا"، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

المسؤول البارز في الرئاسة الأمريكية قال إن التحقيق في تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة دونالد ترمب "أجري بطريقة مثالية" و"المشكلة هي أن (نادلر) لا يروق له ما خلص إليه" التحقيق. محامي البيت الأبيض, بات سيبولون (رويترز) تحقيق مولر: ترمب كان قد قال إن تقرير مولر برّأه من تهم التواطؤ مع روسيا، لكن الديموقراطيين يريدون التحقيق فيما إذا كان الرئيس الجمهوري سعى فعلًا إلى عرقلة سير العدالة.

في مارس الماضي، أنهى المحقق الخاص روبرت مولر، الذي كان مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهرًا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترمب، بـ"اختلاس أموال".

مولر تحدث في تقريره عن عشر حالات سعى خلالها ترمب لمنع استكمال التحقيق، لكن المدعي الخاص لم يصل إلى استنتاج بشأن ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة عرقلة العدالة أم لا.

لكن وزير العدل وليام بار قال في ملخص للتقرير من أربع صفحات تسلمه الكونغرس في 24 مارس/آذار أن الأدلة غير كافية لاتهام الرئيس بعرقلة سير العدالة.

لجنة العدل في مجلس النواب، تعتزم استجواب مولر بشأن ما ذكره في تقريره عن عرقلة سير العدالة، وكان ترمب قد صرح الأسبوع الماضي بأنه على المحقق مولر عدم الإدلااء بشهادته أمام الكونغرس بشأن هذا التحقيق.

مجلس الشيوخ استدعى كذلك الأسبوع الماضي، دونالد ترمب جونيور (41 عامًا)، الابن البكر للرئيس دونالد ترمب للاستماع لإفادته بشأن التحقيق حول التدخل الروسي.