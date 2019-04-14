البيت الأبيض يدافع عن هجوم ترمب على إلهان عمر

ترمب: قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع رويترز

دافع البيت الأبيض، الأحد، عن تغريدة مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن ربط هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بالنائبة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر.

التفاصيل المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن الرئيس ترمب لم يقصد أية إساءة في "تغريدة" على "تويتر" تنتقد تعليقات عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

ساندرز لمحطة (أي.بي.سي نيوز) التلفزيونية: لا يقصد الرئيس الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أي شخص.

ساندرز: على الرئيس بالقطع مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب.

ساندرز: تعليقات إلهان عمر "مشينة وغير لائقة".

ساندرز: أعتقد أنه أمر جيد أن يخاطبها الرئيس بسبب هذه التعليقات والسؤال الكبير هو لماذا لا يفعل الديمقراطيون ذلك؟ اتهامات لترمب WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019 اتهم نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب إلهان عمر بالتهوين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، بينما يقول منتقدو الرئيس إنه انتزع كلمات إلهان عن سياقها من أجل إثارة المشاعر المعادية للمسلمين.

أمس السبت، نشر ترمب على "تويتر" "تغريدة" مثبتة في صدر صفحته تحوي تسجيلا مصورا يشير إلى أن إلهان عمر، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، تهون من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

يضع التسجيل المصور لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها إلهان الشهر الماضي.

انتقد ديمقراطيون بارزون، بينهم الطامحان للترشح للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، تغريدة ترمب وقالوا إنه يحرض على العنصرية والعنف تجاه إلهان بالتسجيل المصور.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: الرئيس يستخدم الذكرى "المقدسة" لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لشن هجوم سياسي. تصريحات إلهان Thank you for standing with me – against an administration that ran on banning Muslims from this country – to fight for the America we all deserve.💪🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) April 13, 2019 كانت إلهان عمر النائبة عن ولاية مينيسوتا قالت الشهر الماضي أمام مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن هذه المنظمة تأسست بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول إقرارا من المسؤولين عنها بأن "بعض الأشخاص ارتكبوا أمرا ما وأن كل واحد منا بدأ يفقد القدرة على التمتع بالحريات المدنية".

علقت إلهان عمر عبر تويتر إثر نشر الرئيس الأمريكي التسجيل المصور "شكرا لوقوفكم إلى جانبي ضد إدارة تسعى إلى حظر المسلمين في بلدنا، في المعركة من أجل أمريكا التي نستحقها".

كتبت النائبة البالغة من العمر 37 عاما: لا يمكن لأي كان، مهما بلغت درجة فساده أو نقص كفاءته أو عيوبه، أن يهدد حبي غير المشروط لأمريكا.

تأسس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في 1994 وليس بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 كما قالت إلهان عمر.

أوضح متحدث باسمها عبر صحيفة "واشنطن بوست" أن إلهان عمر أساءت التعبير في هذا المجال وكانت تقصد أن أعداد المنتسبين للمجلس تضاعفت بعد الهجمات. إلهان عمر النائبة عن ولاية مينيسوتا (غيتي)