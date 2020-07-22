الولايات المتحدة
الأربعاء 22 يوليو 2020 15:38

البيت الأبيض يبرئ مراسلة الجزيرة بعد اتهامها بسب متحدثته (فيديو)

مراسلة الجزيرة الإنجليزية بالبيت الأبيض كيمبرلي هالكيت أثناء المؤتمر الصحفي
مراسلة الجزيرة الإنجليزية بالبيت الأبيض كيمبرلي هالكيت أثناء المؤتمر الصحفي
مواقع التواصل
تعرضت مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية بالبيت الأبيض، كيمبرلي هالكيت، لهجوم لاذع، عبر منصات التواصل، عقب اتهامها باستخدام عبارة غير لائقة وسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكناني.

فخلال مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض الإثنين قالت مراسلة الجزيرة كيمبرلي هالكيت إن لديها سؤالين للمتحدثة، فسألت أولا: عن قضية التدخل الأجنبي في الانتخابات والتصويت عبر البريد، لتدور مناقشة ساخنة بينها وبين مكناني.

بعدها طرحت هالكيت سؤالها الثاني بشأن تطوير الصين وروسيا للقاح ضد فيروس كورونا، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض قاطعتها، (في الدقيقة 23:38) دون الإجابة عن سؤالها بحجة أنها سألت سؤالين وهذا أكثر مما سُمح به للمراسلين الآخرين، فردت عليها مراسلة الجزيرة قائلة "حسنا، لا تريدين الخوض (في هذا الموضوع)".

ونشر البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني نصا كاملا للأسئلة والأجوبة التي تضمنها المؤتمر الصحفي، مما أوضح أن مراسلة الجزيرة لم تقل العبارة المسيئة التي زعم البعض على مواقع التواصل أنها قالتها.

وكتبت كيمبرلي هالكيت تغريدة نفت فيها بشكل قاطع استخدامها للعبارة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الكثيرون قد هاجموا هالكيت واتهموها بتوجيه عبارة غير لائقة لمتحدثة البيت الأبيض مكناني، وذلك لعدم وضوح الصوت، ووجود بعض الهمهمات في القاعة، لكن نشر البيت الأبيض لنص المؤتمر الصحفي ينفي الأمر برمته.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
مراسلة الجزيرة
المتحدثة باسم البيت الأبيض
إساءة
تبرئة

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