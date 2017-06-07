الولايات المتحدة
الأربعاء 7 يونيو 2017 20:44

البيت الأبيض والمخابرات يريدان الإبقاء على قانون التجسس الإلكتروني

الكونغرس المؤسسة التشريعية الأمريكية
الكونغرس المؤسسة التشريعية الأمريكية
غيتي
قال البيت الأبيض والمخابرات الأمريكية (الأربعاء) إنهما يؤيدان الإبقاء على قانون يسمح بجمع الاتصالات الرقمية لأجانب في الخارج وذلك في تصعيد لمعركة في الكونغرس بشأن الخصوصية والأمن.

ولاقى القانون المقرر أن ينتهي العمل به في 31 ديسمبر كانون الأول إن لم يصوت الكونغرس لصالح تمديد العمل به، لاقى انتقادات من مدافعين عن الحق في الخصوصية والذين يقولون إنه يسمح بجمع عشوائي لبيانات تخص ملايين الأمريكيين دون تفويض قانوني.

وكتب توم بوسرت مستشار الأمن الداخلي بالبيت الأبيض في مقال بصحيفة نيويورك تايمز (الأربعاء) "لا يمكن أن نسمح للخصوم في الخارج بأن يتخفوا في حماية قانونية نمدها للأمريكيين".

وقال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس متحدثا باسم قادة المخابرات الآخرين أمام لجنة بالكونغرس (الأربعاء) إنه ينبغي الإبقاء على القانون بشكل دائم موضحا أنه ضروري لحفظ الولايات المتحدة وحلفائها من مخاطر أمنية محتملة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
البيت الأبيض
المخابرات الأمريكية
ترامب
الكونجرس الأمريكي
قانون التجسس الإلكتروني
الاتصالات الرقمية
توم بوسرت
دان كوتس

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