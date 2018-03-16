الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعة 16 مارس 2018 10:14

البيت الأبيض: سنواصل القسوة مع روسيا حتى تغير سلوكها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار)
غيتي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا هوكابي (الخميس) إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "ستواصل القسوة على روسيا حتى تغير سلوكها".

وأضافت، في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، أن ترمب "شديد القسوة على روسيا، ويتعين على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقرير ما إذا كانت تريد أن تصبح فاعلا جيدا أم سيئا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 19 شخصية و5 شركات روسية بزعم تدخلهم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، الجارية في الولايات المتحدة، في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، أو ما إن كان ترمب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول نفس القضية، من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في مايو/آيار 2017.

وترفض موسكو كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية، وأكدت أكثر من مرة أن ذلك ليس من مصلحتها، وأن الاتهامات الأمريكية لا أساس لها.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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روسيا
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
ترامب
بوتين
جيمس كومي
البيت الأبيض

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