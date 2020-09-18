الكويت
السبت 19 سبتمبر 2020 00:08

البيت الأبيض: ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
غيتي
قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح وسام الاستحقاق الأمريكي، برتبة قائد أعلى، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأضاف البيت الأبيض أنه هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

وتسلم الوسام اليوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النجل الأكبر للأمير نيابة عن والده وذلك في مراسم خاصة بحضور ترمب.

وقال البيت الأبيض إن هذا "التكريم من الرئيس  ترمب اعتراف بالدور الكبير، الذي يقوده أمير الكويت، في المنطقة والعالم".

وتابع "وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، التي امتدت على مدى عقود، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين". 

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية، التي قلما يمنحها الرئيس الأمريكي لقادة الدول الحليفة، خلال  فترات تاريخية حيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، وتم منح آخر وسام عام 1991.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في يوليو/تموز أن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، وأضافت حينها أن الأمير البالغ من العمر 91 عاما في حالة مستقرة.

المصدر
رويترز
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رويترز

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