حصار قطر
الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:58

البيت الأبيض: ترمب حث السعودية على التفاوض لحل الأزمة الخليجية

الملك سلمان "يمين" والرئيس ترمب خلال لقائهما في العاصمة الرياض صيف عام 2017
رويترز
أفاد المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مساء الأحد على التفاوض مع دول الخليج الأخرى لحل الخلاف.

وأضاف المتحدث جود دير أن الرئيس ترمب أبلغ الملك سلمان أنه يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات، كما ذكر أيضا أنهما بحثا سبل تعزيز الأمن الإقليمي.

وكان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى قال إن حل الأزمة الخليجية يمثل أولوية بالنسبة لإدارة ترمب.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أعرب في الاتصال عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإحلال السلام، وأكد حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة وللمبادرة العربية للسلام".

وأضافت "واس" أن الاتصال شمل أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا على قطر، وقطعت معها العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، واتهمتها بدعم "الإرهاب".

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها، تريد النيل من سيادتها.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي، قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الملك سلمان
الأزمة الخليجية
اتصال هاتفي

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