أمريكا وإيران
الأربعاء 2 مايو 2018 00:12

البيت الأبيض: برنامج إيران النووي أكثر تقدما مما أشارت إليه عام 2015

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
غيتي
قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة.

وأضافت أن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدما مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015.

وقالت ساندرز في بيان صحفي اعتيادي في البيت الأبيض "المشكلة هي أن الاتفاق أبرم بناء على ادعاءات كاذبة تماما. إيران كذبت في البداية".

وأضافت "كانوا غير أمناء وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة. ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدما وتطورا بكثير مما أشاروا إليه".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
أمريكا
إيران
الاتفاق النووي الإيراني

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