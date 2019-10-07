الاثنين 7 أكتوبر 2019 08:29
البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تشارك في العملية التركية شمال سوريا
أعلن البيت الأبيض، صباح الإثنين، أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا، ولن تشارك فيها، ولن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب مساء الأحد.
وعلّق متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم عبر تويتر قائلًا، إن "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها في شمال سوريا تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر "الإرهابية" وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية.
واشنطن لن تشارك
بيان البيت الأبيض:
- تركيا ستتحرك قريبًا بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات المسلحة الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تنخرط فيها.
- القوات الأمريكية التي هزمت تنظيم الدولة، لن تتواجد بشكل مباشر في تلك المناطق.
- واشنطن تمارس ضغوطًا على فرنسا وألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوربي، لاستعادة مواطنيها المنتسبين إلى تنظيم الدولة والمعتقلين في شمال سوريا.
- هذه الدول ترفض استعادة هؤلاء "الإرهابيين"، والولايات المتحدة لن تعتقلهم إلى الأبد.
- تركيا ستكون مسؤولة بعد الآن عن "إرهابيي" تنظيم الدولة الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين.
المنطقة الآمنة
- أردوغان وترمب اتفقا في اتصال هاتفي جرى في وقت سابق الأحد، على عقد لقاء في واشنطن الشهر المقبل للتباحث بشأن "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية.
- أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي بأنه "يشعر بالإحباط لفشل البيروقراطية العسكرية والأمنية الأمريكية في تنفيذ الاتفاق" الذي أبرمه الطرفان في أغسطس/آب بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية مع تركيا.
- قبل يوم من ذلك، جدد الرئيس التركي تهديداته بشنّ عملية عسكرية عبر الحدود "في أقرب وقت اليوم أو غدًا".
- في الماضي، سعت واشنطن لمنع أي عملية عسكرية تركية ضد الفصائل الكردية المسلحة التي تدعمها في سوريا والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".
- الولايات المتحدة عملت عن قرب مع وحدات حماية الشعب الكردية لإخراج عناصر تنظيم الدولة من مناطق واسعة كانوا يسيطرون عليها.
لمزيد حول عملية شرق الفرات يمكن الرجوع للرابط التالي:
شرق الفرات: أردوغان وترمب يبحثان المنطقة الآمنة ويقرران اللقاء
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات