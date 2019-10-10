الخميس 10 أكتوبر 2019 18:22
البنك الدولي: هجوم أرامكو سيضر بنمو السعودية
قال البنك الدولي في تقرير له إنه من المتوقع أن يؤثر الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي على النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام.
لكنه أضاف أن التراجع يمكن تعويضه جزئيا من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في القطاع غير النفطي.
التفاصيل
- من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام بنسبة 0.8%، انخفاضا من تقديرات سابقة للبنك الدولي كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.7% في أبريل/ نيسان، وذلك بفعل تخفيضات إنتاج النفط وتدهور الآفاق العالمية، وفقا للتقرير.
- يقل التقدير الحالي للبنك الدولي بكثير عن توقعات السعودية نفسها حيث تتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% تقريبا هذا العام.
- أظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن الاقتصاد السعودي تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني، وذلك نتيجة لتقييد إنتاج الخام بقدر يتجاوز المستهدف بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك لدعم أسواق النفط.
- كان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن هجوم أرامكو الذي وقع في 14 سبتمبر/ أيلول لن يؤثر على النمو أو المالية العامة للدولة، لكن مستثمرين ومحللين قالوا إن الهجوم قد يترك أثرا طويل الأمد على خطط طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط وجذب رأس المال الأجنبي.
- قال البنك الدولي "الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في سبتمبر/أيلول أدى إلى تعطل كبير للإمدادات ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره أيضا إلى التأثير سلبا على نمو 2019".
- تسبب الهجوم في البداية في تقليص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف.
- ألقت الرياض بالمسؤولية عن الهجوم على إيران، لكن طهران نفت هذا الاتهام.
- خفضت وكالة فيتش تصنيف السعودية الائتماني من A+ إلى A الشهر الماضي، لتعزو ذلك إلى تنامي التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد الهجوم.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية