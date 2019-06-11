البنتاغون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35

صورة أرشيفية لمقاتلة إف 35 رويترز

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 توقف على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

التفاصيل: وقف التدريب يأتي في ظل تهديد الولايات المتحدة بإنهاء مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء نظام الصواريخ إس 400 الدفاعي من روسيا.

وقف التدريب بقاعدة لوك الجوية يجيء بعد أيام من قول وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان لنظيره التركي إن بإمكان الطيارين الأتراك الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة أن يبقوا بها حتى نهاية يوليو/ تموز.

كان من شأن ذلك أن يتيح وقتا لمزيد من التدريب وأيضا لتركيا كي تعيد التفكير في خططها. تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اللفتنانت كولونيل مايك آندروز: الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلقوا.

ما لم يحدث تغيير في السياسة التركية، فسنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركته في برنامج المقاتلات إف-35.

صرح مسؤول أمريكي ثان لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه بأن قائدا في قاعدة لوك قرر الأسبوع الماضي وقف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

المسؤول قال إن هناك جوانب مستمرة من تدريب طواقم الصيانة التركية في قاعدة إغلين الجوية في فلوريدا. توقعات الخبراء: يتوقع خبراء إذا حدث وتم استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات الإف-35، أن تكون واحدة من أكبر الانشقاقات في العلاقة بين تركيا مع الولايات المتحدة في التاريخ الحديث.

توتر في العلاقات الأمريكية التركية قد يتجاوز مقاتلات الإف-35 لما هو أبعد، فهناك على سبيل المثال تضارب الاستراتيجية المتعلقة بسوريا وكذلك العقوبات على إيران.

يبدو أن تركيا ماضية في شراء منظومة إس-400؛ إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أنه” ما من مجال“لأن تنسحب تركيا من اتفاقها مع موسكو.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال في 22 مايو أيار إن عسكريين أتراكا يتلقون تدريبا في روسيا على استخدام الإس-400 وإن عسكريين روسا قد يذهبون إلى تركيا. تركيا هي إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة إف 35 تركيا و إف 35: تركيا هي إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة إف 35، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

تعد"F-35"، مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجوية على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.

في يونيو/حزيران الماضي، تسلمت تركيا مقاتلتين من طراز "F-35"، لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

مؤخرًا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قرب تسليم تركيا مقاتلتين جديدتين من طراز"F-35"، ليصبح العدد 4.‎