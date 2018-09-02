الأحد 2 سبتمبر 2018 08:51
البنتاغون يلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها اتخذت قرارا نهائيا بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان.
- المساعدات كانت معلقة بسبب ما وصفه البنتاغون بـ"تقاعس إسلام آباد عن اتخاذ إجراء حاسم ضد المتشددين".
- عملية الإلغاء تمثل ضربة جديدة للعلاقات المتدهورة بين الجانبين.
- الأموال التي تم إلغاؤها جزء من مساعدات أكبر لباكستان كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن تعليقها بداية هذا العام قائلا إن المسؤولين الباكستانيين "لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع" ردا على مساعدات أمريكية على مدى 15 عاما.
- تقول إدارة ترمب إن إسلام آباد توفر ملاذا آمنا للمسلحين الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان المجاورة وهو اتهام تنفيه باكستان.
- تصريحات المتحدث باسم البنتاغون: "بسبب عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب باكستان لدعم استراتيجية جنوب آسيا جرى تحويل المبلغ المتبقي وهو 300 مليون دولار لصالح برامج أخرى".
- المتحدث: "البنتاغون يريد إنفاق هذا المبلغ على أولويات عاجلة أخرى في حالة موافقة الكونغرس على ذلك.
- أوضح المتحدث أن الكونغرس كان قد ألغى تخصيص مساعدات أخرى لباكستان هذا العام بقيمة 500 مليون دولار مما يجعل إجمالي المبلغ الذي أعيد تخصيصه 800 مليون دولار.
معلومات أساسية:
- إلغاء المساعدات جاء قبل زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
- إدارة ترمب بدأت استبعاد عشرات من الضباط الباكستانيين من برامج تدريبية وتعليمية تحظى بإقبال منهم وكانت تعد رمزا للعلاقات العسكرية الثنائية منذ أكثر من عشر سنوات.
- في سنوات سابقة أصدر البنتاغون قرارات مماثلة بإلغاء مساعدات لباكستان لكن خطوة العام الحالي قد تحظى باهتمام أكبر من جانب إسلام آباد ورئيس الوزراء الجديد عمران خان في وقت يعاني فيه الاقتصاد الباكستاني من مصاعب جمة.
- باكستان تلقت أكثر من 33 مليار دولار مساعدات أمريكية منذ عام 2002 من بينها 14 مليار دولار من برنامج تابع للبنتاغون يستهدف تعويض الحلفاء الذين يعانون من تكاليف دعم عمليات مكافحة التطرف.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات