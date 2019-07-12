الجمعة 12 يوليو 2019 22:10
البنتاغون: موقفنا لم يتغير بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة إف-35
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة لم تغير موقفها بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا اشترت منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي.
التفاصيل:
- إسبر قال في وزارة الدفاع (البنتاغون) "نحن على علم بتسلم تركيا أجزاء من منظومة إس-400، موقفنا بخصوص المقاتلة إف-35 لم يتغير وسوف أتحدث مع نظيري التركي الوزير أكار بعد ظهر اليوم".
- إسبر أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بروكسل في 26 يونيو/ حزيران بأنه لا يمكن أن تمتلك تركيا منظومة إس-400 الروسية والطائرة إف-35 المتطورة معا.
- في مطلع يونيو/ حزيران، منحت واشنطن أنقرة مهلة تنتهي في 31 يوليو/ تموز الجاري للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية.
- واشنطن بدأت بالفعل إجراءات لإخراج أنقرة من برنامج المقاتلة، التي تشارك تركيا بالفعل في تصنيعها، وأوقفت تدريب طيارين أتراك على المقاتلة في الولايات المتحدة.
- تركيا تسلّمت الجمعة أول شحنة من منظومة صواريخ إس 400 الروسية رغم تحذيرات واشنطن.
- بعد إعلان وزارة الدفاع التركية عن وصول أجزاء من منظومة إس-400، تراجعت الليرة التركية 1.6 % إلى 5.7780 أمام الدولار، وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي 2.13%.
- كما تراجعت السندات الدولارية التركية لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع، وارتفعت أيضا تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي.
- الولايات المتحدة تعارض بشدة شراء تركيا المنظومة الروسية معتبرة أنها تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضمّ تركيا.
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول كبير في الحلف، طلب عدم كشف اسمه، إن الحلف "قلق" لبدء تسلم تركيا الصواريخ الروسية.
- المسؤول أضاف أن "العمل المشترك لقواتنا المسلحة أمر أساسي للحلف الأطلسي من أجل تسيير عملياتنا ومهماتنا".
- واشنطن ترى خطرا حقيقيا في أن يتمكن العسكريون الروسي الذين سيدربون الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأمريكية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.
- شراء نظام إس-400، واحدة من قضايا عدة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين، كان منها احتجاز تركيا لقس أمريكي، قبل أن تطلق سراحه، وموظفين قنصليين.
- أنقرة تطالب واشنطن منذ وقت طويل بتسليمها فتح الله غولن الذي تعتبره الرأس المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
- تركيا تقول إن النظام الدفاعي الصاروخي ضرورة دفاعية استراتيجية، خاصة لتأمين الحدود الجنوبية مع سوريا والعراق. وتقول أيضا إن الولايات المتحدة وأوروبا لم تقدما لها بديلا مناسبا عندما أبرمت صفقة النظام الصاروخي إس-400 مع روسيا.
- الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في قمة مجموعة العشرين إن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض عقوبات على أنقرة لشرائها نظام إس-400.
- ترمب قال إن تركيا لم تلق معاملة عادلة لكنه لم يستبعد فرض عقوبات. وقال مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي إن الإدارة ما زالت تعتزم اتخاذ إجراء.
- طبقا لتشريع يعرف بقانون التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات، وهو معني بشراء معدات عسكرية من روسيا، ينبغي أن يختار ترمب خمسة إجراءات من بين 12 إجراء محتملا.
- تتراوح هذه الإجراءات بين حظر إصدار تأشيرات الدخول والحرمان من التعامل مع بنك الصادرات والواردات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له وتتمثل الاختيارات الأشد في وقف التعامل من خلال النظام المالي الأمريكي والحرمان من رخص التصدير.
- في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة، ربما تواجه تركيا استبعادها من برنامج المقاتلات إف-35 وهي خطوة رفضها أردوغان.
- بحسب الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد نيكولاس هيراس فإن منظومة إس-400 "تغيّر قواعد اللعبة فيما يخصّ الاستراتيجية الدفاعية الجوية لتركيا".
- هيراس: من منظور الأمن الوطني، تركيا بحاجة إلى منظومة دفاعية جوية فعّالة تتمتع بمدى ممتاز لتغطية كل الأناضول، و(صواريخ) إس-400 تلبي تماماً هذه الحاجة.
- هيراس: ليس سراً أن أردوغان يريد أن يجعل من تركيا قوة أوراسية، ما يفترض إيجاد توازن بين العلاقات مع روسيا والصين من جهة ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى.
- هيراس: ليس مؤكداً أن تبقى تركيا إلى ما لا نهاية في المعسكر الأمريكي.
- أما نيكولاس دانفورث من مركز أبحاث "جيرمان مارشال فاند" فيرى أن شراء هذه الصواريخ يعكس رغبة أنقرة في انتهاج "سياسة خارجية مستقلة وإعادة هيكلة علاقتها بالولايات المتحدة".
- دانفورث: يعتقد القادة الأتراك نظرا إلى أهمية تركيا، أن بإمكانهم من خلال التصرف بهذا القدر من الحزم، إرغام واشنطن على إبداء المزيد من المراعاة للمصالح التركية.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية