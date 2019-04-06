البنتاغون: مليشيات مدعومة إيرانيا قتلت المئات من جنودنا بالعراق

وفقا لأرقام البنتاغون قتل 4487 من عناصره منذ بدء احتلال العراق في 2003 رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق على أيدي مليشيات مرتبطة بإيران قد وصل إلى 603 جنود.

التفاصيل حسب بيان للبنتاغون: يمثل الرقم الذي أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية زيادة كبيرة عن التقدير الرسمي السابق الذي أعلنته الوزارة لأعداد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق بأيدي مليشيات مرتبطة بإيران.

الفترة التي يشملها التقدير تمتد من 2003 إلى 2011.

التقييم السابق قدر أعداد الجنود القتلى بنحو 500 جندي.

يمثل هذا العدد نحو سدس إجمالي الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في العراق.

تقول وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه المليشيات تعمل برعاية الحرس الثوري الإيراني.

وزارة الخارجية الأمريكية: العدد الجديد للجنود القتلى يمثل 17% من جميع وفيات الأمريكيين في العراق بين عامي 2003 و2011.

معظم هذه الحالات قتل أثناء دفع الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بقوات إضافية للتعامل مع الحرب الأهلية في العراق.

دعاوى قضائية مرفوعة أمام محاكم أمريكية في واشنطن حاولت تحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية القانونية عن مقتل الأمريكيين الذين ماتوا بسبب قنابل وأسلحة إيرانية. العدد الجديد للجنود القتلى يمثل 17% من جميع وفيات الأمريكيين في العراق بين عامي 2003 و2011. خلفيات: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طالب إيران بالتوقف عن دعم المليشيات في العراق.

تضم قوات الحشد الشعبي المدعومة إيرانيا نحو 140 ألف مقاتل موزعين على عشرات المليشيات.

وفقا لأرقام البنتاغون قتل 4487 من عناصره منذ بدء الاحتلال في 2003 حتى الانسحاب في 2011، ووصل عدد المصابين أكثر من 32 ألف عسكري.

بحسب دراسة لجامعة براون تكبدت أمريكا خسائر مادية تقدر 1.1 تريليون دولار في عملية غزو العراق.

مؤسسات بريطانية محايدة قالت إن العراق فقد أكثر من مليون شخص بنسبة 3% من سكانه بسبب الاحتلال الأمريكي.