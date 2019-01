البنتاغون: محادثات واشنطن مع طالبان "مشجعة"

تصريحات الوزير:

لن نغادر

سحب القوات

دعوة الرئيس الأفغاني

تقدم كبير

Briefed President @ashrafghani last night on the progress we've made. Peace is America's highest priority in #Afghanistan, a goal we believe all Afghans share. pic.twitter.com/vwrxfnhIWd