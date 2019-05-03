الجمعة 3 مايو 2019 23:43
البنتاغون: لن نسلم إف-35 لتركيا إذا لم تتخل عن إس-400
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تسلم طائرات إف-35 لتركيا إذا لم تتخل عن المنظمة الدفاعية الروسية المضادة للصواريخ إس-400.
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي
- شاناهان: "موقفنا لم يتغير" إذا قررت أنقرة تفعيل المنظومة الروسية، فلن تقوم الولايات المتحدة بتسليمها الطائرات المقاتلة خلال الصيف المقبل كما كان مقررا.
- شاناهان: "إذا ارتأت تركيا أن منظومة إس-400 قرار تريد المضي فيه قدما، فسنكون بحاجة إلى نقل التصنيع من تركيا.
- شاناهان: التقيت مسؤولين في مجموعتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تكنولوجيز" الأسبوع الماضي لبحث الخيارات الممكنة.
وزير الدفاع التركي
- وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال الجمعة إنه لا يجب استبعاد تركيا من مشروع طائرات إف-35 بسبب شراء المنظومة الروسية.
- أكار: تركيا التي تنتمي لعضوية حلف شمال الأطلسي لا تبتعد عن الحلف العسكري باتفاقها مع روسيا على شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي.
- أكار: تركيا والولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي على خلاف بشأن الخطوة التي اتخذتها أنقرة لشراء منظومة إس-400 الروسية.
- أكار: استبعاد أنقرة من مشروع الطائرات إف-35 سيضع أعباء "خطيرة جدا" على بقية الشركاء بالمشروع.
- أكار: لا يوجد بند ينص على الاستبعاد عند شراء منظومة إس-400 في هذه الشراكة.
- أكار: استبعادنا لمجرد رغبة دولة ما في ذلك لا يتفق مع العدالة والقوانين ولا الحقوق. يجب ألا يحدث ذلك.
- أكار: تركيا كانت تحاول أن تشرح للولايات المتحدة وغيرها من الشركاء في مشروع إف-35 أن الصواريخ من طراز إس-400 لن تشكل تهديدا للطائرات، وأنقرة اتخذت إجراءات لمنع حدوث ذلك.
- أكار: تركيا ما زالت تدرس أحدث عرض أمريكي لبيعها أنظمة باتريوت.
- أكار: العرض أكثر إيجابية من عروض واشنطن السابقة.
تحد قوي
- في أقوى تحد حتى الآن للتحذيرات من احتمال استبعاد تركيا من مشروع الطائرات إف-35 قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن المشروع سينهار إذا لم تشارك تركيا.
- واشنطن حذرت من عقوبات أمريكية محتملة إذا مضت أنقرة في اتفاقها مع روسيا.
- اقترحت تركيا تشكيل مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لتقييم تأثير منظومة إس-400 لكنها تقول إنها لم تتلق ردا بعد من المسؤولين الأمريكيين.
- قالت تركيا قبل أسبوعين إنها تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار قرار بإعفائها من العقوبات بشأن منظومة إس-400 بعد أن قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن أنقرة يمكن أن تواجه ردا على الصفقة باستخدام قانون التصدي لأعداء أمريكا من خلال العقوبات.
خلفيات
- حضت واشنطن أنقرة على الاختيار بين منظومة الدفاع الروسية والطائرات المقاتلة من طراز إف-35، التي تريد تركيا الحصول على 100 منها.
- تم تسليم طائرتين في يونيو/حزيران 2018 لكنهما بقيتا في الولايات المتحدة، رسميا لتدريب الطيارين الأتراك.
- لم يحدد البنتاغون مطلقا أي موعد لتسليم هذا النوع من المقاتلات إلى تركيا، كما قرر مطلع أبريل/نيسان تعليق عملية تسليم المعدات الأرضية المتعلقة باستخدام هذه المقاتلة المصممة للتواصل في الوقت الفعلي مع الأنظمة العسكرية التابعة لحلف الاطلسي، بما في ذلك منظومات الدفاع الصاروخي.
- تشعر الولايات المتحدة بالقلق من احتمال أن تستخدم التكنولوجيا الموجودة في بطاريات إس-400 لجمع البيانات التكنولوجية في الطائرات العسكرية التابعة لحلف الأطلسي، وأن تتمكن روسيا من الاطلاع عليها.
- شركات تركية شاركت منذ إطلاق البرنامج في تصنيع المقاتلة الأمريكية، بما في ذلك أجزاء من معدات الهبوط وغيرها.
- يعني خروج أنقرة من البرنامج تصنيع هذه الأجزاء بواسطة شركات أخرى.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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