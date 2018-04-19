الصراع في سوريا
الخميس 19 أبريل 2018 20:57

البنتاغون: سوريا قادرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) الخميس إن الحكومة السورية لا تزال تملك القدرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل رغم عدم وجود مؤشرات على أنها تستعد لشن مثل هذه الهجمات.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي المدير بهيئة الأركان "يحتفظون بقدرة متبقية. ربما منتشرة بمواقع مختلفة في أنحاء البلاد".

وأضاف "ستكون لديهم القدرة على شن هجمات محدودة في المستقبل وأنا لا استبعد ذلك. لكن وهم يفكرون في آليات شن تلك الهجمات عليهم الشعور بالقلق والخوف من أننا نتابعهم ولدينا القدرة على مهاجمتهم مجددا إذا لزم الأمر".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الصراع في سوريا
هجوم كيماوي
وزارة الدفاع الأمريكية

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