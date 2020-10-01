أمريكا
الجمعة 2 أكتوبر 2020 00:53

البنتاغون: ارتفاع معدلات الانتحار بين شباب المجندين الأمريكيين

ارتفاع عدد حالات الانتحار بين المجندين الأمريكيين
ارتفاع عدد حالات الانتحار بين المجندين الأمريكيين
رويترز
كشفت بيانات حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) عن ارتفاع معدلات الانتحار في القوات الأمريكية العاملة في غضون السنوات الثلاث الماضية.

ورصدت البيانات زيادة حالات الانتحار بشكل رئيسي بين المجندين الذكور، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الخميس.

ووفق بيانات البنتاغون، فإن 498 فردًا من القوات العاملة -في المجمل- انتحروا العام الماضي. 

وارتفعت حالات الانتحار بين أولئك المنخرطين في الخدمة الفعلية في كل سلاح عسكري إلى 9.25 لكل 100 ألف جندي في عام 2019، مقارنة بـ 4.20 لكل 100 ألف جندي من أفراد الخدمة في عام 2014.

وأوضحت البيانات أنه في عام 2018، توفى 326 جنديًا في الخدمة الفعلية بهذه الطريقة، وفي عام 2019 كان العدد 344، في حين تبين أن حالات الانتحار بين الحرس الوطني وقوات الاحتياط بقيت في المستويات نفسها بين عامي 2014 و2019.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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