البشير مشيدا بالشرطة: تحافظ على الأمن بأقل قدر من القوة

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بقوات الشرطة في بلاده وقال إنها تؤدي واجباً عظيماً وغالياً وإن الأمن سلعة غالية.

البشير أكد، في لقاء مع قيادات الشرطة، أن الحكومة لن تسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

أهم تصريحات البشير:

سنخرج من الأزمة رغم محاولات بعض الناس تركيع السودان.

سنتجاوز المرحلة، ولكن هذا يحتاج إلى الصبر والعمل المستمر.

الأمن سلعة غالية ولن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت والهدف ليس قتل المواطنين.

التخريب والتدمير والنهب والسرقة تعميق للأزمة.

نحن حريصون على الأمن لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل قدر من القوة.

نعترف بأن لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلا نهاراً على حلها، ولن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

لا نريد لبلادنا أن تنزلق كما حدث في بلدان أخرى، ولن نسمح بأن يكون شعبنا لاجئين ونازحين، ولو حدث ذلك إلى أين سنذهب، انظروا للمنطقة حولنا.

السلطة ليست حكراً على حزب، وأن الحوار الذي انتهجه السودان أصبح تجربة تقتدي بها الدول.

قوات الأمن السودانية استخدمت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين

تصريحات وزير الدخلية أحمد بلال:

أكد وقوف الشرطة "التام والكامل" مع البشير.

لن نسمح للذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن.

الطريق الوحيد لتبادل السلطة ليس التظاهر وإنما بالانتخابات، ولا سبيل للفوضى

نعترف بالوضع الاقتصادي ولكنها شدة وتزول، ولن نسمح أن يستغل ذلك لإشعال الفتنة.

تصريحات مدير عام الشرطة الفريق أول الطيب بابكر:

ما جرى مؤخرا "تخريب وتدمير للممتلكات".

الشرطة تلاحق "المجرمين" الذين استغلوا الاحتجاجات للنهب والسرقة.

التغيير عبر الانتخابات وليس بشيء غيرها.

الاحتجاجات عمت مدن السودان تندد بتردي الأوضاع الاقتصادية

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