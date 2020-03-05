فيروس كورونا المستجد
الخميس 5 مارس 2020 23:25

البريميرليغ يلغي المصافحة في المباريات لمواجهة كورونا

شعار الدوري الإنجليزي لكرة القدم
قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم منع المصافحات بين اللاعبين والحكام منذ بداية المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وحتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كورونا ينتشر عن طريق الأنف والفم، ويمكن أيضا أن ينتشر عبر المصافحة، لذلك سيتم منع ذلك في مباريات الدوري.

وأضاف البيان أن اللاعبين سيقفون في صفوفهم المعتادة قبل بداية المباراة، أثناء عزف الموسيقى الخاصة بالدوري الإنجليزي، وبعدها يمر لاعبو الفريق صاحب الأرض أمام لاعبي الفريق الضيف بدون مصافحة، ثم تنطلق المباراة.

ويأتي قرار رابطة الدوري الإنجليزي بإلغاء المصافحات باليد في مباريات البطولة، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات الدوري بدون جماهير حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

وسجلت بريطانيا اليوم الخميس حالة وفاة جراء كورونا فيما ارتفعت حالات الإصابة إلى 116 حالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا المستجد
رياضة
الدوري الإنجليزي

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