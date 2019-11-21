البرهان لـ "الجزيرة مباشر": لم نرسل مقاتلين لليبيا وندافع عن الشرعية في اليمن

رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجزيرة مباشر

نفى رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حوار مع الجزيرة مباشر إرسال أية قوات إلى ليبيا.

البرهان قال في الحوار إن بلاده "ليست طرفا في النزاع الليبي، ولم يطلب منا أحد إرسال قوات إلى هناك، مؤكدا عدم وجود قوات قتالية في اليمن وأن القوات السودانية تتواجد في السعودية لدعم الشرعية". أهم ما قاله البرهان مع الجزيرة مباشر لا نحتاج إلى وساطة دولية لحل مشاكل البلاد وجنوب السودان منبر تفاوضي فقط.

التشاور مع الحركات المسلحة مستمر ونسعى أن تكون شريكا في بناء السودان.

المجلس الأعلى للسلام المكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير مسؤولون عن السلام.

المرحلة تتطلب من جميع السودانيين مساندة الحكومة الانتقالية التي ورثت تركة مثقلة بالتحديات الاقتصادية.

تغيير النظام أهم ما تحقق خلال الفترة الماضية والمطلوب الكثير من الجهد لإقناع السودانيين بهذا التغيير.

لا يحق للمؤتمر الوطني العمل في المرحلة الانتقالية ونترك للقضاء مشاركته في المراحل الأخرى.

النيابة العامة مسؤولة عن مصير رموز النظام السابق الذين تم اعتقالهم في وقت سابق.

من الخطأ الحكم على الحكومة الانتقالية التي مر على تشكيلها 3 شهور.

نعمل جاهدين على دعم الحكومة الانتقالية وإنجاح مهمتها.

ميزانية قوات الدعم السريع كانت منفصلة لكن الآن هي جزء من القوات المسلحة وتعمل تحت قيادتها.

لم ترسل القوات المسلحة السودانية أي فرد للقتال في ليبيا.

لسنا طرفا في النزاع الليبي ولم يطلب منا أحد إرسال قواتنا.

قواتنا في اليمن جاءت لدعم الشرعية التي تحتاج لكثير من الجهود لعودتها.

ليست لنا قوات قتالية داخل اليمن ولدينا قوات عند الحد الجنوبي للسعودية.

سنبقى ضمن التحالف بشأن اليمن حتى تتحقق أهداف هذا التحالف.

القوات المسلحة مؤسسة قومية والعمل السياسي فيها محظور.

منظمة هيومن رايتس ووتش ليس لديها الحق في إصدار الأحكام بشأن قتل المعتصمين وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض.

تحدثنا مع الجانب الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، لكن عدم تجاوب واشنطن أصاب شعبنا بالإحباط.

لا نرغب بإقامة علاقة مع إيران في الوقت الراهن.

علاقتنا مع السعودية والإمارات علاقات أخوية وقوية.

السعودية وقفت معنا منذ الاستقلال بالإضافة إلى جميع الدول العربية.

حلايب وشلاتين سودانية طبعا، لكن لم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر.