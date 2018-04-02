مصر
الاثنين 2 أبريل 2018 21:44

البرلمان المصري يقر قانونا لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري
وافق مجلس النواب المصري (الاثنين) بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيله في يوليو/تموز الماضي.

وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات".

ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذوكس، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين، ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.

وتواجه السلطات في مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة في شمال شبه جزيرة سيناء وهي جماعة ولاية سيناء التي قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013 وشنت هجمات في مناطق أخرى في البلاد.

ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية كبرى ضد المتشددين في شمال سيناء منذ فبراير شباط الماضي.

كما تواجه مصر جماعات متشددة أصغر شنت هجمات في مناطق متفرقة بالبلاد.

المصدر
رويترز
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