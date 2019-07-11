الجزائر
الخميس 11 يوليو 2019 09:01

البرلمان الجزائري ينتخب الإسلامي المعارض سليمان شنين رئيسا له

سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري
مواقع التواصل
انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر، الأربعاء، شخصية إسلامية معارضة رئيسا للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
سليمان شنين رئيسا للبرلمان
  • انتخب المجلس الشعبي الوطني "البرلمان" رئيس كتلة التحالف الإسلامي سليمان شنين، رئيسا له خلفا لمعاذ بوشارب.
  • سليمان شنين رئيس كتلة التحالف الإسلامي في البرلمان هو حركة البناء الوطني.
  • يحل شنين محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
  • بحسب وسائل إعلام محلية حظي شنين بمساندة ودعم المجموعات البرلمانية، بما فيها الأفلان والأرندي، وتاج والأمبيا والأحرار، بينما قاطعت حركة مجتمع السلم جلسة التصويت.
  • انسحب كل المترشحين مما جعل الجلسة تقتصر على تزكية شنين رئيسا للغرفة السفلى من البرلمان.
من هو سليمان شنين؟
  •  من مواليد ديسمبر 1965، وأب لثلاثة أبناء، وعمل صحفيا في العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
  • شارك في الحراك الشعبي ضد بوتفليقة ويعتبر من تلامذة الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم. 
  • بعد الانشقاقات في حركة مجتمع السلم ساعد شنين مع أخرين في تأسيس حركة البناء الوطني في 22 مارس 2013.
  • سليمان شنين عضو في مكتب حركة البناء الوطني منذ التأسيس وحتى الآن.
  • انتخب نائبا في البرلمان الفترة (2018/2019)، وهو عضو في رابطة برلمانيون لأجل القدس، وعضو في اتحاد البرلمانيين العرب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
الجزائر
سليمان شنين
المجلس الشعبي الوطني
احتجاجات الجزائر
البرلمان

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: نيجيريا تلدغ جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
Thumbnail
بعد 5 سنوات من حرب 2014.. كيف حال غزة؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: نيجيريا تلدغ جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
  2. بعد 5 سنوات من حرب 2014.. كيف حال غزة؟
  3. سوريا: المعارضة تتقدم في حماة وتحقيقات جديدة بشأن الكيماوي
  4. الجزائري بورقعة .. تصريحات "تنبش" ماضيه الثوري وتودعه السجن
  5. العفو الدولية تتهم مصر باعتقال المعارضين إلى أجل غير مسمى