الجزائر
الخميس 11 يوليو 2019 00:11

البرلمان الجزائري ينتخب إسلاميا معارضا رئيسا له

سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري
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انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر اليوم الأربعاء شخصية إسلامية معارضة رئيسا للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
ما القصة؟
  • انتخب المجلس الشعبي الوطني "البرلمان" رئيس كتلة التحالف الإسلامي سليمان شنين، رئيسا له خلفا لمعاذ بوشارب.
  • سليمان شنين رئيس كتلة التحالف الإسلامي في البرلمان هو حركة البناء الوطني.
  • يحل شنين محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
  • بحسب وسائل إعلام محلية حظي شنين بمساندة ودعم المجموعات البرلمانية، بما فيها الأفلان والأرندي، وتاج والأمبيا والأحرار، بينما قاطعت حركة مجتمع السلم جلسة التصويت.
  • انسحب كل المترشحين مما جعل الجلسة تقتصر على تزكية شنين رئيسا للغرفة السفلى من البرلمان.
من هو سليمان شنين؟
  •  من مواليد ديسمبر 1965، وأب لثلاثة أبناء، وعمل صحفيا في العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
  • شارك في الحراك الشعبي ضد بوتفليقة ويعتبر من تلامذة الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم. 
  • بعد الانشقاقات في حركة مجتمع السلم ساعد شنين مع أخرين في تأسيس حركة البناء الوطني في 22 مارس 2013.
  • سليمان شنين عضو في مكتب حركة البناء الوطني منذ التأسيس وحتى الآن.
  • انتخب نائبا في البرلمان الفترة (2018/2019)، وهو عضو في رابطة برلمانيون لأجل القدس، وعضو في اتحاد البرلمانيين العرب.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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سليمان شنين
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احتجاجات الجزائر
البرلمان

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