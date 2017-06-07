قطر وتركيا
الأربعاء 7 يونيو 2017 16:09

البرلمان التركي يناقش مشروع قانون للتعاون العسكري مع قطر

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
غيتي
أكدت مصادر في البرلمان التركي للجزيرة أن البرلمان سيناقش الليلة مشروع قانون حول التعاون العسكري بين قطر وتركيا وفق المتبع في الاتفاقيات الدولية.

وكان من المفترض أن تتم المصادقة على مشروع القانون هذا في فترة لاحقةP لكن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية لتسريع مصادقة البرلمان على هذا المشروع.

ويتضمن مشروع القانون المصادقة على اتفاقية بين تركيا وقطر تسمح بوجود قوات تركية في الأراضي القطرية.

كما يتضمن المصادقة على بروتوكول تعاون عسكري بشأن تدريب وتأهيل قوات الدرك بين تركيا وقطر.

ومن المقرر بعد الموافقة على القانون، إرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
قطر
تركيا
برلمان
مشروع قانون
تعاون عسكري

اقرأ أيضا

Thumbnail
الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أشهر
Thumbnail
شاهد: تنظيم الدولة ينشر فيديو للهجوم على البرلمان الإيراني

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة