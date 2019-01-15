الثلاثاء 15 يناير 2019 22:49
البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي
صوت البرلمان البريطاني بالرفض ضد اتفاق الخروج "البريكست"، بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي.
التفاصيل:
- البرلمان البريطاني رفض الاتفاق بأغلبية 432 صوتا.
- 202 نائب وافقوا على الاتفاق الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع دول الاتحاد الأوربي.
- قبل التصويت على الاتفاق، رفض البرلمان البريطاني بأغلبية كبيرة طلبا لإجراء تعديل على نص الاتفاق.
- 600 عضو في البرلمان رفضوا الطلب مقابل 24 عضوا أيدوا التعديل.
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زعيم المعارضة جيرمي كوربن: التصويت برفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأووربي هزيمة كارثية للحكومة البريطانية.
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كوربن: قدمت طلبا لسحب الثقة من الحكومة.
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تيريزا ماي: الحكومة تحترم قرار البرلمان البريطاني وسنقدم تعديلا بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي.
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وزير الصحة البريطاني: التصويت على اقتراح سحب الثقة من الحكومة سيتم الأربعاء.
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رئيس المجلس الأوربي يدعو لحل إيجابي بعد رفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي.
المصدر
وكالات
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