بريطانيا
الثلاثاء 15 يناير 2019 22:49

البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي

رئيسة وزراء بريطانيا, تيريزا ماي
غيتي
صوت البرلمان البريطاني بالرفض ضد اتفاق الخروج "البريكست"، بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي.
التفاصيل:
  • البرلمان البريطاني رفض الاتفاق بأغلبية 432 صوتا.
  • 202 نائب وافقوا على الاتفاق الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع دول الاتحاد الأوربي.
  • قبل التصويت على الاتفاق، رفض البرلمان البريطاني بأغلبية كبيرة طلبا لإجراء تعديل على نص الاتفاق.
  • 600 عضو في البرلمان رفضوا الطلب مقابل 24 عضوا أيدوا التعديل.

  • زعيم المعارضة جيرمي كوربن: التصويت برفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأووربي هزيمة كارثية للحكومة البريطانية.

  • كوربن: قدمت طلبا لسحب الثقة من الحكومة.

  • تيريزا ماي: الحكومة تحترم قرار البرلمان البريطاني وسنقدم تعديلا بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي.

  • وزير الصحة البريطاني: التصويت على اقتراح سحب الثقة من الحكومة سيتم الأربعاء.

  • رئيس المجلس الأوربي يدعو لحل إيجابي بعد رفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي.

المصدر
وكالات
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البريكست
البرلمان البريطاني
تيريزا ماي
الاتحاد الأوربي

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