الجمعة 17 أغسطس 2018 17:57
البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء
انتخب مجلس النواب الباكستاني (الجمعة) لاعب الكريكيت السابق عمران خان رئيسا جديدا للوزراء.
رئيس وزراء جديد
- الانتخاب جاء بأغلبية 176 صوتا في حين حصل منافسه شهباز شريف على 96 صوتا.
- أحاط أعضاء مجلس النواب المنتمين للمعارضة بخان وهتفوا "عمران خان اللص" بعدما أعلن انتخابه رئيسا للوزراء.
- فاز حزب خان (65 عاما) في الانتخابات العامة التي أجريت يوم 25 من يوليو/ تموز.
- حصل حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان على 151 مقعدا من 342 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان.
- انتخاب خان يفتح الطريق أمامه لتشكيل حكومة ائتلافية.
- دخل حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" المنتمي إليه خان في ائتلاف مع نحو12 حزبا صغيرا.
- تعهد خان أثناء الحملة الانتخابية بخلق ملايين فرص العمل وإقامة نظام طبي وتعليمي على مستوى عالمي.
- يؤدي خان اليمين الدستورية (السبت) ولم يعلن بعد أعضاء حكومته.
- ستكون أولى مهام الحكومة الجديدة تجنب أزمة اقتصادية وشيكة.
- شهدت باكستان جولات من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها في عام 1947.
- يصل عدد سكان باكستان إلى 208 ملايين نسمة.
- أهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجديد هي بحث تخفيف الضغوط على العملة.
دعم عسكري
- أنهى فوز خان في الانتخابات عقودا من الهيمنة السياسية لحزبي الرابطة الإسلامية والشعب الباكستاني.
- حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف، كان يرأسه نواز شريف وترأس الوزارة ثلاث مرات، وحزب الشعب الباكستاني أسسته وقادته بينظير بوتو.
- سيواجه معركة لتطبيق إصلاحاته وأجندته التشريعية بسبب امتلاكه أغلبية بسيطة في البرلمان. تسيطر المعارضة على مجلس الشيوخ في البرلمان.
- تقول أحزاب المعارضة إن وصول خان للسلطة كان أسهل لحصوله على دعم من الجيش الباكستاني.
- ونفى الجيش وحزب "حركة الإنصاف" وجود أي تواطؤ بينهما.
- لم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني مدته البالغة خمسة أعوام كاملة بما في ذلك نواز شريف المنتخب ثلاث مرات.
- انتهت أحدث فترة لنواز شريف في السلطة بقرار من المحكمة العليا بعزله في العام الماضي.
- انتهت الفترة الثانية لشريف، المسجون حاليا بتهم فساد قبل أسابيع من الانتخابات، بانقلاب عسكري في عام 1999.
- لم يشارك حزب الرئيس السابق آصف زرداري في تصويت اليوم في البرلمان حيث يشغل الحزب 54 مقعدا.
المصدر
وكالات
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