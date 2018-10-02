الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 22:12
البرلمان الأوربي يلغي مساعدة بـ 70 مليون يورو لتركيا
وافق البرلمان الأوربي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين.
التفاصيل:
- وافق على الاقتراح الذي يطال مبالغ مخصصة لبند "ما قبل انضمام" تركيا إلى الاتحاد الأوربي، 544 صوتا في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت أثناء انعقاد البرلمان في جلسة عامة في ستراسبورغ.
- قال النائب الأوربي من رومانيا سيغفريد موريسان، عضو الحزب الشعبي الأوربي، إن "تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوربي، والمعايير الديموقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك، ما يعني أن الاتحاد الأوربي لا يمكنه منح أموال".
- كانت المساعدة وضعت قيد الاحتياط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، واشتُرط لمنح هذه الأموال أن تحقق تركيا "تقدما كافيا ويمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة".
- أكدت المفوضية الأوربية عدم ملاحظة أي تحسن وهذا ما دفع النواب الأوربيين إلى أن يتخذوا قرارهم.
- كان هذا المبلغ مخصصا بالأساس في ميزانية الاتحاد الأوربي كمساعدات تقارب لتركيا، لكن صرفه كان مشروطا بأن تحقق تركيا تقدما مهما في مجال سيادة القانون والديمقراطية وحرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان.
- من المنتظر أن يتحول هذا المبلغ لاستخدامه فيما يعرف بموارد الجوار لدول الاتحاد الأوربي، والتي يتم تخصيصها بهدف دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول المجاورة للتكتل.
- المساعدة الأوربية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي قد قلصت بالتالي بنسبة 40% للفترة 2018-2020.
- من المفترض أن تتلقى تركيا 1.18 مليار يورو من الاتحاد الأوربي للتأقلم مع المعايير الأوربية.
- أبقى الاتحاد الأوربي في المقابل على المساعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة لها بأموال الانضمام.
- تلقت أنقرة منذ عام 2016 حوالي 3 مليارات يورو لمساعدة 3.5 ملايين سوري لاجئ في تركيا.
- شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا تدهورا كبيرا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.
المصدر
الفرنسية
الألمانية
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