البرلمان الأوربي يدين مصر ويطالب بوقف تصدير أجهزة التعذيب إليها

البرلمان الأوربي غيتي

صدق البرلمان الأوربي على قرار يطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن الحقوق الأساسية.

ما القصة؟ البرلمان الأوربي استنكر تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا مواصلته الضغط على السلطات الأوربية للتواصل مع نظيرتها المصرية لإثبات الحقيقة ومحاسبة الجناة. الباحث الإيطالي جوليو ريجيني البرلمان الأوربي جدد دعوته لدول الاتحاد إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر حتى لا تكون أداة لتسهيل الهجمات على الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.

البرلمان أقر توصيات تدين استهداف السلطات المصرية للناشطين الحقوقيين.

النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوربي، آنا غومش، قالت إن المراد بقرار البرلمان هو توجيه رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوربية لن تغمض عيونها حيال خرق الحريات الاساسية في مصر. كما أنها توجه رسالة إدانة للحكومات الأوربية التي تتواطأ مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

آنا غومش: عبرنا عن انشغالنا العميق بما يجري في مصر لأنه بلد مهم في المتوسط لكننا لا نستطيع غض الطرف حيال الوضع المزري لحقوق الانسان في مصر والذي هو أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك.

غومش: الحريات الاساسية تداس كما أن المصريين يتعرضون للسجن والتعذيب. وحتى الأجانب مثل قضية علا القرضاوي و زوجها، والباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُذب و قٌتل دون أن يحاكم المذنبون.

غومش: القرار الذي أصدرناه موقف ناقد أيضا للحكومات الأوربية، إذا استمروا في بيع الأسلحة لنظام السيسي وبيع التكنولوجيا التي تمكن من قمع المدونين والكشف عن المعارضين وأن هذا موقف غير مقبول من الحكومات الأوربية.

النائب التشيكي عن كتلة المحافظين في البرلمان الأوربي، برانيسلاف سكريبك، قال إن قرار البرلمان الأوربي تأكيد على أنه يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر.

برانيسلاف سكريبك قال إن هذه رسالة كي يحترم النظام المصري حرية التعبير وحريات الشعب والقرار الذي صادق عليه البرلمان.

سكريبك: نتابع الوضع في مصر وهو بلد نحبه لكن وأيا تكن الظروف الصعبة التي تمر بها مصر يتعين عليها احترام حرية التعبير وحقوق الانسان.

سكريبك: لا يمكن القبول بسجن كل من أبدى رأيه أو عقد اجتماعا ولذا نطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن مساجين الرأي.

سكريبك: أتفهم أن الحكومات تحتاج إلى تجهيزات لاستخدامها لأغراض تتعلق بالأمن القومي لكن عندما تستخدم في قمع السكان أو في التجسس عليهم فهذا أمر سيئ. قضية ريجيني: نيابة روما أكدت أنها وضعت خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي، لما يتردد عن مسؤوليتهم عن اختفاء الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر عام 2016.

بحسب مصدر إيطالي، فان المشتبه بهم هم اللواء صابر طارق، والرائد مجدي عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي، ومساعدُه المدني محمد نجم، والعقيد ثائر كمال، وذلك بشبهة احتجازهم رهينة، ومراقبة ريجيني وخطفه وتعذيبه وقتله.

مراقبون قالوا إن وضع أسماء مسؤولين في الامن المصري على قائمة التحقيق يشكل اختبارا سياسيا صعبا وتحديا كبيرا للحكومة الائتلافية في إيطاليا خصوصا في ظل وجود خلافات داخلها بين معسكر يريد التصعيد مع القاهرة وآخر يريد الحفاظ على العلاقات معها.

محامية أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولًا في فبراير/ شباط 2016 بالقاهرة، عناصر من الأمن المصري بالتورط في مقتله.

المحامية أشارت إلى 20 ضابطا وعنصر أمن مصري تتوجه لهم أصابع الاتهام في مقتل ريجيني، حيث تم تعذيب ريجيني 8 أيام قبل مقتله على يد الأمن المصري.

المحامية قالت إن وزير الداخلية المصري السابق، اللواء مجدي عبد الغفار، كذب في ادعاءاته أن جوليو أُرسل لأغراض أخرى غير بحثية.

محامية أسرة ريجيني قالت إن سلطات الأمن المصرية عندما تقوم بتعذيب واستجواب المعتقلين فإنها تقوم بتصوير العملية، والجنرال السيسي لابد أنه يعرف أسماء الأشخاص المتورطين في مقتل ريجيني.