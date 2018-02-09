مصر
الجمعة 9 فبراير 2018 10:19

البرلمان الأوربي يدين أحكام الإعدام بمصر

إحدي جلسات البرلمان الأوربي (أرشيفية)
إحدي جلسات البرلمان الأوربي (أرشيفية)
غيتي
طالب البرلمان الأوربي، الخميس، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، معلنًا إدانته لإصدارها أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين.

وناشد البرلمانيون الأوربيون خلال جلسة عامة للبرلمان الأوربي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية السلطات القضائية المصرية إعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف.

 وشدد أعضاء البرلمان، على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات.

وفي مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، أعرب البرلماني الأوربي عن قلقه حيال القيود المتزايدة على حقوق الإنسان الأساسية، داعيًا لإنهاء كافة أشكال العنف والتحريض وخطاب الكراهية.

وشدد للحكومة المصرية على أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان وضمان الرفاهية على المدى البعيد أمران مترابطان ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بالإرهاب.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الانقلاب العسكري في مصر
البرلمان الأوربي
الإعدام

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