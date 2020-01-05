"البرد قرصة عقرب".. وفاة معتقل مصري من الصقيع والجوع
وأعلنت حسابات حقوقية على منصات التواصل، وفاة الناشر والصحفي محمود عبدالمجيد صالح (46 سنة)، بسبب البرد الشديد والجوع والإهمال الطبي ومنع العلاج عنه.
وصالح الذي عمل بالإعلام والطباعة والنشر هو الأكبر بين أشقائه، وتوفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه، ولديه أربعة أولاد كان هو العائل الوحيد لهم.
وفاة الصحفي محمود عبدالمجيد محمود صالح ، 46 عام ، داخل محبسه بسجن العقرب بسبب الاهمال الطبي البرد والجوع ومنع العلاج عنه— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) January 4, 2020
الشهيد محمود عمل بالإعلام والطباعة والنشر الأكبر بين أشقاءه ، توفيت والدته عام 2015 حزناً عليه لديه أربعة أولاد كان هو العائل الوحيد لهم#البرد_قرصة_عقرب pic.twitter.com/wwsWQVozev
تزامن ذلك مع إطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان "#البرد_قرصة_عقرب" للتضامن مع معتقلي سجن طرة 1 الشديد الحراسة المعروف باسم العقرب، جنوب العاصمة القاهرة، ضد ما يواجهونه من انتهاكات فاقمها الصقيع وقسوة السجان.
وتهدف الحملة، التي بدأت الجمعة وتستمر لعشرة أيام، إلى تسليط الضوء على معاناة المعتقلين، بين التعذيب والمرض والبرد، لاسيما وأن عددًا من معتقلين فقدوا حياتهم داخل السجن ذاته بسبب تفاقم الأمراض نتيجة شدة البرد.
الوجع يكون مضاعف عندما تكون تعرف الشهيد معرفة جيدة— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 4, 2020
رحمة الله علي الشهيد الصحفي والناشر المهندس محمود عبدالمجيد صالح
كان من أفاضل من عرفت
والله شهيدٌ علي ما أقول#البرد_قرصة_عقرب#محمود_صالح_شهيد_البرد#محمد_شاهين_سفاح_العقرب pic.twitter.com/NuBFVLtf4X
وتفاعل مع الحملة معتقلون سابقون، حكوا عن معاناتهم مع برد الشتاء خلال فترات حبسهم، وتفاعل ناشطون وحقوقيون، مطالبين بـ"إنقاذ من تبقى من معتقلي العقرب، قبل ما يكونوا كلهم مجرد أرقام في سجل الموتى".
وأشارت تقارير سابقة، إلى أن هناك 72 صحفيًا وإعلاميًا يقبعون حتى الآن داخل المعتقلات المصرية في ظروف بالغة السوء، وسط صمت نقابي صحفيي وحقوقي محلي.
#اتضامن_مع_معتقلي_العقرب حملة #البرد_قرصة_عقرب pic.twitter.com/7b2Ua0FvND— سمية الجناينى (@somayyaganainy) January 4, 2020
مقبرة العقرب .. حيث اللاإنسانية !! وسط تكتم من منظمات حقوق الانسان و عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة @mlotfy81#البرد_قرصة_عقرب pic.twitter.com/QVWwb8QQon— اكسر كلابش (@breakcuffsegy) January 4, 2020
#البرد_قرصة_عقرب#ScorpionPrison pic.twitter.com/pGxDzbLrgH— Sarah Raafat (@sararaafat) January 5, 2020
#البرد_قرصة_عقرب— د. محمد الصغير (@drassagheer) January 5, 2020
سجن العقرب مقبرة المعتقلين.... pic.twitter.com/BDNJwyfPkE
"البرد قرصة عقرب".. حملة إنسانية دشنها نشطاء وحقوقيون تضامنًا مع معتقلي العقرب في معاناتهم من البرد القارس ضد انتهاكات السجن بسحب البطاطين والملابس الإضافية من المعتقلين#البرد_قرصة_عقرب pic.twitter.com/Qij0Pw8MRy— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) January 4, 2020
فى سجن العقرب مع حلول فصل الشتاء يتحول البرد الى سلاح فى يد العسكر يقتلون به المعتقلين فى سجن العقرب.#البرد_قرصة_عقرب #معتز_مطر pic.twitter.com/yEWT15fK3n— Nadia (@Nadiaalshakera1) January 4, 2020
الناس ف سجن #العقرب بتموت من البرد💔— Diana (@esmail_diana) January 4, 2020
تخيلوا سجون بلا تدفئه وبدون فراش وبدون بطاطين 💔✋🏻
بيموتوهم بالبطئ من البرد ✋🏻
حسبي الله ونعم الوكيل والله#البرد_قرصة_عقرب
#البرد_قرصة_عقرب— limab (@achwa6e3) January 5, 2020
رحمة الله على كل معتقل استشهد في سجون السفّاح
اللهم افتح علي المعتقلين المظلومين والمستضعفين أبواب الفرج pic.twitter.com/wsHIhFQGpb
رحمة الله عليك قتلك الظلمة قاتلهم الله #البرد_قرصة_عقرب pic.twitter.com/S9aYXLnhnR— Mnoseir (@MohamedNoseir1) January 5, 2020
اللهم كن معهم وانزل عليهم رحمتك ودفئك— 🌴اسيآا👈وناسيه🤔2 (@AsiaAmr123) January 3, 2020
فلا رحيم لهم غيرك ياالله #البرد_قرصة_عقرب pic.twitter.com/HiVI9vsdst