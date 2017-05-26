الجمعة 26 مايو 2017 21:32
البرتغالي سيلفا ينضم إلى مانشستر سيتي
قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إنه ضم لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا بعد أيام من مساعدته لموناكو على الفوز بلقب الدوري الفرنسي.
وأبلغ سيلفا موقع سيتي على الإنترنت "أنا الآن في واحد من أفضل الفرق في العالم. من الرائع أن أكون جزءا من هذا النادي".
وأضاف "عندما تحصل على فرصة التدريب تحت قيادة غوارديولا فلا يمكنك أن تقول لا... لواحد من أفضل المدربين في العالم إن لم يكن الأفضل".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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