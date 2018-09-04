الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 11:47
البرازيلي رونالدو يستحوذ على حصة الأغلبية بنادي ريال بلد الوليد
استحوذ المهاجم البرازيلي السابق رونالدو على حصة الأغلبية في نادي ريال بلد الوليد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
معلومات عن الصفقة:
- أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق المعروف بلقب "الظاهرة" دفع نحو 30 مليون يورو (35 مليون دولار) في الصفقة.
- حصل رونالدو بهذا على 51% من النادي من رئيسه كارلوس سواريز.
- صعد ريال بلد الوليد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى.
تصريحات:
- قال رونالدو إن هدفه بقاء الفريق في دوري الأضواء، وأضاف: "نريد أن يعزز ريال بلد الوليد موقعه في دوري الأضواء ومواصلة تحقيق آماله وطموحاته بعد ذلك. لن نتوقف عند هذا الحد لأننا نريد أن ننمو ونتطور".
- قال سواريز، الذي سيحتفظ برئاسة النادي: "وصول رونالدو سيضع ريال بلد الوليد على الخريطة وسيسمح للنادي باتخاذ خطوة للأمام من ناحية الجودة. أرحب به في منزله".
معلومات عن رونالدو:
- رونالدو (41 عاما) لاعب كرة قدم برازيلي سابق، لعب في الدوري الإسباني لقطبي الليغا: ريال مدريد وبرشلونة، كما لعب في الدوري الإيطالي لصالح ناديي إنتر ميلان وإيه سي ميلان.
- حصد مع منتخب البرازيل بطولة كأس العالم عامي 1994 و2002.
- حصل على جائزة الفيفا لأحسن لاعب في العالم 3 مرات، أعوام 1996 و1997 و2002، كما حصد جائزة الكرة الذهبية مرتين، عام 1997 و2002، واعتزل عام 2011.
المصدر
وكالات
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