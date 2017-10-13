ترمب
الجمعة 13 أكتوبر 2017 21:50

البرادعي: كلمة ترمب عن إيران تعيد إلى الأذهان أجواء حرب العراق

محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الجزيرة - أرشيف
قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعم الاتفاق النووي مع إيران، يعيد إلى الأذهان أجواء حرب العراق.

وقال البرادعي -على حسابه على موقع تويتر إن "تجاهل ترمب لنتائج تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بالاتفاق النووي يعيد إلى الأذهان أجواء الفترة السابقة على حرب العراق. هل سنتعلم في أي وقت؟" 

مشيرا إلى تأكيدات ملفقة حيال جهود العراق لامتلاك سلاح نووي قبيل اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.    

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تحترم الاتفاق النووي.

وتساءل البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عن الرسالة التي يبعثها ترمب إلى كوريا الشمالية من حيث احترام الاتفاقيات الدولية. 

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الاتفاق النووي الإيراني
ترمب
البرادعي
الوكالة الدولة للطاقة الذرية
حرب العراق
أمريكا

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